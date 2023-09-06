Саратовская прокуратура вернула водоемы в собственность государства

Марксовская межрайонная прокуратура добилась в суде возвращения в собственность государства озер и береговых полос, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Саратовской области.
Выяснилось, что неким гражданам передали в собственность девять земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью свыше 271 га. В состав указанных участков входили береговые полосы и озера, «имеющие гидравлическую связь с Волгоградским водохранилищем».
Марксовский городской суд удовлетворил требование прокуратуры о возвращении земель в госсобственность.
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