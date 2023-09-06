Жителей Новороссийска осудили за браконьерство

Двух жителей Новороссийска признали виновными в незаконном вылове мидий. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

В ходе заседания было установлено, что в апреле 2022 года мужчины погружались в море в районе Волочаевского пляжа и вручную отрывали моллюсков с поверхности бетонного волнореза. В общей сложности браконьеры добыли более 4,7 тыс. штук мидий для дальнейшей перепродажи. Ущерб от незаконной деятельности злоумышленников оценили в 105 тыс. руб. Средства взысканы с осужденных в пользу Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Мужчин признали виновными в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконный вылов водных биоресурсов). Их осудили на два года в колонии-поселении, но с учетом покрытия ущерба реальное наказание заменили на условное. Приговор вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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