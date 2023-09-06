Республика Алтай намерена нарастить несырьевой экспорт до $118,4 млн в 2025 году

Правительство Республики Алтай утвердило программу развития экспортной деятельности в регионе. Она рассчитана до 2025 года.

Приоритетными направлениями в деятельности государства в этой сфере названы увеличение степени вовлеченности предприятий региона в экспортную деятельность, расширение ее географии, развитие экспорта услуг и диверсификация товарной структуры в пользу товаров средних и высоких переделов. Согласно документу, в результате реализации программы объем несырьевого неэнергетического экспорта из региона вырастет с $87,5 млн в 2022 году до $118,4 млн (на 35,1%). В 2030 году, как предполагается, этот показатель достигнет отметки в $170 млн.

В целом республика экспортировала в прошлом году товаров на $124,5 млн. Это на 64% больше, чем в 2021-м. Наибольший объем в товарной структуре экспорта – 31,8% – заняли злаки. Еще 29,8% пришлось на минеральное топливо, 13,3% – на панты маралов. Крупнейшим зарубежным покупателем продукции из Республики Алтай является соседний Казахстан. Его доля в экспорте региона составляет 50,8%. В топ-3 также присутствуют Монголия (16,3%) и Южная Корея (13,7%). При этом стоимостной объем реализованной в Монголию продукцию вырос по сравнению с 2021 годом в 22,3 раза.

При этом в распоряжении правительства республики об утверждении программы отмечается резкое падение экспорта крупного рогатого скота. Если в 2021 году в Казахстан было продано 2,48 тыс. голов, то в следующем только 102. «Снижение экспорта обусловлено снижением спроса на продукцию — в течение последних семи лет Республикой Казахстан осуществляются активные закупки крупного рогатого скота и лошадей мясного направления продуктивности с целью формирования собственного маточного стада»,— объясняется это падение в документе.

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Валерий Лавский