Собственник «Баден-Бадена» опроверг информацию о сносе курорта в Еткульском районе

Владелец сети термальных курортов «Баден-Баден» Евгений Кононов прокомментировал появившуюся в СМИ ситуацию о том, что «курорт снесут» по требованию регионального управления Росимущества. Бизнесмен отметил, что эта информация является искаженной и неверной.

Как отмечают в пресс-службе компании, она ведет деятельность в правовом поле и открыта к диалогу с властью, однако нередко вынуждена отстаивать свою правоту в суде и защищать деловую репутацию в СМИ.

«Ни о каком сносе отеля и больших термальных бассейнов не может быть и речи, все это всего лишь желание некоторых недобросовестных СМИ привлечь внимание к себе и сделать хайп на пустом месте, — отметил Евгений Кононов. — Хозяйственные постройки являются объектами вспомогательного назначения, они не требуют получения разрешения на строительство».

В компании отмечают, что юристы Росимущества потребовали снести пять построек, в том числе два объекта капитального строительства (гостевые домики) и три вспомогательных хозяйственных постройки (гараж, небольшой бассейн площадью 56 кв. м рядом с гостевым домиком и баня 12 кв. м).

При этом «Баден-Баден» ранее получил разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию обоих гостевых домиков, заявляют в компании. Позже один из них как объект капстроительства поставили на кадастровый учет и зарегистрировали после разбирательства в суде. В 2020 году суд с учетом всех обстоятельств дела счел возведение объекта правомерным.

«Для того, чтобы поставить на кадастровый учет второй домик, собственник был вынужден опять обратиться в суд с иском о признании права на объект недвижимости, поскольку Росреестр отказался осуществить кадастровый учет сооружения по формальному признаку отсутствия заключения экологической экспертизы, требование о проведении которой появилось уже после возведения сооружения. Иск находится в производстве Арбитражного суда Челябинской области. Таким образом, судьба второго домика со всеми вспомогательными постройками будет решаться судом с учетом преюдициальных фактов».

В компании подчеркнули, что общая площадь оспариваемых построек составляет 250 кв. м, в то время как общая площадь курорта в 100 раз больше. Всего сеть насчитывает шесть комплексов в Екатеринбурге, Реже (Свердловская область), Кургане, а также на озерах Еткуль и Тургояк в Челябинской области.