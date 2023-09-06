Бывший главный дирижер Пермского театра оперы и балета возобновляет сотрудничество с театром

Бывший главный дирижер Пермского театра оперы и балета Артем Абашев возобновляет сотрудничество с театром. Как сообщает «Новый компаньон», он станет музыкальным руководителем новой балетной постановки — «Ярославна» (12+) Бориса Тищенко по мотивам «Слова о полку Игореве».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Чунтомов Фото: Андрей Чунтомов

Артем Абашев — российский пианист и дирижер. Окончил отделение специального фортепиано Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова, в 2010-м — аспирантуру вуза (класс профессора Эльфии Бурнашевой). Дебютировал в качестве дирижера в концертных программах Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан. В 2012 году возглавлял Юниор-оркестр Казанской государственной консерватории. С сезона-2013/2014 стал дирижером Пермского театра оперы и балета, с сезона-2019/2020 — главным дирижером театра, художественным руководителем и главным дирижером камерного оркестра Пермской оперы.

В декабре 2021 года Артем Абашев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Сам дирижер сообщил, что покидает театр на фоне разногласий с генеральным директором Довлетом Анзароковым.