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Коммерсантъ FM
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Песков: глава Национального центра исторической памяти пока не определен

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока неизвестно, кто возглавит Национальный центр исторической памяти, о необходимости создания которого сказал вчера, 5 сентября, президент Владимир Путин.

«Пока точно неизвестно. Но в предложении речь шла о том, чтобы этот центр был создан именно на базе музея (Музея Победы.— "Ъ"). А конкретно кто будет во главе, пока неизвестно»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос о том, кто возглавит центр.

В ноябре 2022 года министр культуры России Ольга Любимова объявила о планах создать на базе Музея Победы пилотный проект Национального центра исторической памяти. На сайте Минкульта говорится, что содержательной основой центра, в частности, станут база данных музея об участниках Великой Отечественной войны «Лица Победы», масштабные выставки «Подвиг Народа» и экспозиция военной техники под открытым небом.

Вчера Владимир Путин в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа» заявил, что стране нужен Национальный центр исторической памяти. В ходе заседания директор Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 годов Алексей Школьник предложил президенту поручить управлению делами главы государства выступить в роли учредителя центра.

Подробнее о заседании оргкомитета «Победа» — в репортаже Андрея Колесникова «Пятый пункт истории».

Эрдни Кагалтынов

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