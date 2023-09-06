Предприятия Челябинской области в среднем тратят на покупку ПО 483 тыс. рублей

В 2022 году средние и крупные предприятий Челябинской области суммарно потратили на создание и приобретение программного обеспечения составили 604,5 млн руб. В пересчете на одну организацию расходы составили 483,3 тыс. руб., сообщается в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В целом по России средние и крупные предприятия в прошлом году потратили на разработку и покупку ПО 310 млрд руб., что выше показателя прошлых лет. В отраслевом разрезе основные вложения сделали компании сферы информации и связи (131,3 млрд руб.), обрабатывающей промышленности (61,2 млрд руб.), оптовой и розничной торговли (35 млрд руб.), профессиональной, научной и технической деятельности (27,5 млрд руб.).

Среди регионов РФ по суммарным расходам на создание и покупку компьютерного софта лидируют Москва (189,9 млрд руб.), Санкт-Петербург (45,1 млрд руб.), Московская область (10,9 млрд руб.) и Красноярский край (10 млрд руб.). В пересчете на одно предприятие больше всего тратили компании в Тюменской области (10,9 млн руб.) и столице (10,3 млн руб.).

Президент FinExpertiza Елена Трубникова отмечает, что после ухода западных вендоров, таких как SAP, Oracle и Microsoft, крупнейшие российские компании ощутимо увеличили спрос на отечественное ПО.

«Кризисная ситуация создала окно возможностей для российских разработчиков и дала толчок к активному развитию отечественной IT-отрасли. Рост расходов на компьютерный софт также связан с модернизацией существующей IT-инфраструктуры и долгосрочными программами цифровой трансформации, реализуемыми российскими корпорациями»,— комментирует Елена Трубникова.

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