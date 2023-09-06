Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В суд поступило дело о коррупции замначальника отдела полиции Волгодонска

В Волгодонский районный суд Ростовской области поступило уголовное дело заместителя начальника ОП-2 МУ МВД «Волгодонское» Вячеслава Панарина, обвиняемого в двух эпизодах получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышении полномочий (ч.1 ст.285 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

По информации следствия, Вячеслав Панарин с 2018 по 2021 год дважды получал взятки в особо крупном размере от одного и того же лица. Общая сумма денежных средств составила 3,5 млн руб.

Также совместно с неустановленными сотрудниками отдела полиции, где работал, Вячеслав Панарин превысил свои должностные полномочия. В чем конкретно состоит нарушение, в сообщении суда не уточняется.

По данным источника «Ъ-Юг», за взятку Вячеслав Панарин передавал местному ритуальному агентству персональные данные умерших граждан.

Сейчас обвиняемый находится под арестом. Предварительное слушание по его делу назначено на 13 сентября.

Анастасия Назарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...