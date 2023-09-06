В суд поступило дело о коррупции замначальника отдела полиции Волгодонска

В Волгодонский районный суд Ростовской области поступило уголовное дело заместителя начальника ОП-2 МУ МВД «Волгодонское» Вячеслава Панарина, обвиняемого в двух эпизодах получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышении полномочий (ч.1 ст.285 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

По информации следствия, Вячеслав Панарин с 2018 по 2021 год дважды получал взятки в особо крупном размере от одного и того же лица. Общая сумма денежных средств составила 3,5 млн руб.

Также совместно с неустановленными сотрудниками отдела полиции, где работал, Вячеслав Панарин превысил свои должностные полномочия. В чем конкретно состоит нарушение, в сообщении суда не уточняется.

По данным источника «Ъ-Юг», за взятку Вячеслав Панарин передавал местному ритуальному агентству персональные данные умерших граждан.

Сейчас обвиняемый находится под арестом. Предварительное слушание по его делу назначено на 13 сентября.

Анастасия Назарова