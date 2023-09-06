В Томске подрядчика оштрафовали на 24 млн руб за срыв сроков работ в «Буфф-саде»

Советский райсуд обязал подрядную организацию ООО «Некст» выплатить штраф в 24 млн руб. за срыв сроков при благоустройстве городского парка «Буфф-Сад» в Томске, сообщает региональный УФАС.

Изначально компания должна был завершить работы до 19 августа 2022 года, однако фактически благоустройство парка было завершено только в ноябре того же года. Договор о проведении первого этапа работ в «Буфф-саде» был заключен с казанской компанией ООО «НЕКСТ» в марте прошлого года.

«Антимонопольный орган установил, что подрядчик не принял все зависящие от него меры по надлежащему соблюдению контракта, что причинило ущерб интресам общества и государства. Исполнитель обязан был оценить характер предполагаемой работы, возможные риски, а также соразмерность объема работы и сроков, отведенных для ее выполнения», – сказано в сообщении УФАС.

Второй этап работ по благоустройству парка продолжается. На 30 августа генподрядчик «Строительно-монтажная компания "Ремтеплострой"» заявил о готовности работ на 80%. При этом, согласно контракту, срок окончания благоустройства — 31 августа. Стоимость работ составила более 54 млн руб.

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Александр Киселев