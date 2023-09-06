Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие машины на российском рынке покупали чаще всего и почему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В августе продажи новых автомобилей в России составили почти 110 тыс. В заголовках можно было прочитать «выросли больше чем в 2,5 раза». С одной стороны, это достижение. С другой — базой служил август прошлого года. Тогда и покупать было особо нечего, а те автомобили, которые остались на складах, стоили таких денег, что вызывали сомнение в целесообразности подобной инвестиции в движимое имущество.

Сегодня выбор стал больше — исключительно за счет китайских брендов. Однако лидером остается отечественный продукт: каждый четвертый проданный в августе автомобиль нес на себе эмблему Lada. А те китайские марки, которые по количеству продаж идут следом, обосновались на нашем рынке уже давно — это Chery, Haval, Geely. Впрочем, вероятно, в силу привычки относительно неплохо продавались ввезенные по параллельному импорту хорошо знакомые россиянам модели брендов Toyota, Hyundai и Kia.

На вторичном рынке, кстати, тоже лидируют привычные нам модели, реализованные в свое время огромными тиражами. Например, в сегменте бюджетных кроссоверов это Hyundai Creta, Renault Duster и Nissan Qashqai. Хотя «бюджетность» эта теперь стоит под 2 млн руб. даже с приличным пробегом. Продавцы почему-то не прислушались к прозвучавшим из Госдумы словам о том, что курсы иностранных валют россиян не интересуют, и вслед за долларом существенно подняли цены в своих объявлениях.

Тут, кстати, не обошлось без сюрпризов. По наблюдениям экспертов «Открытия Авто», основанным на данных компании Haraba, в столичном регионе больше всего, если считать в процентах, подорожал Skoda Rapid. С рынка новых автомобилей этот популярный в такси лифтбек пропал еще весной. Зато на вторичном этих машин десятки тысяч. Так вот, Rapid подорожал на 9%, до 1,5 млн руб. А его «двойник» Polo увеличил цену всего на 4% и стоит сегодня дешевле, хотя продукция VW всегда считалась престижнее. Но жизнь меняет многое, в том числе приоритеты.