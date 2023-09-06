В Майкопе тренера подозревают в мошенничестве с субсидиями

В Майкопе в отношении директора спортивного госучреждения возбудили уголовное дело о мошенничестве с субсидиями в области физкультуры и спорта. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по РА.

По данным ведомства, директор учреждения в период с 2017 по 2022 год подавал в Комитет Адыгеи по физической культуре и спорту ложные сведения об осуществлении тренерской деятельности, в ходе которой он подготовил спортсменов-призеров различных состязаний. В результате противоправных действий мужчине выплатили 1,4 млн руб., которыми он распорядился по своему усмотрению. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).

Расследование уголовного дела продолжается.

Анастасия Донскова

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