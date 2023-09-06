Дело о гибели регулировщика на ж/д путях дошло до суда в Татарстане

Уголовное дело по факту гибели регулировщика на ж/д путях отправили в суд в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Трагедия произошла в ноябре позапрошлого года в Московском районе Казани. Поезд, состоявший из семи вагонов с пропан-бутаном, наехал на грузовой самосвал, который пересекал ж/д пути. В итоге регулировщик погиб на месте, а водитель грузовика получил тяжкий вред здоровью. Из-за повреждения транспортных средств и грузов был причинен ущерб на общую сумму более 12 млн руб.

Следствие считает, что в случившемся виноваты сам регулировщик и машинист. Они нарушили технологию проведения маневровых работ и при приближении маневрового состава к вышеуказанному ж/д переезду, достоверно зная о неисправности светофорной сигнализации на нем, в нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, двигаясь с превышением допустимой скорости, не остановили железнодорожный состав перед переездом, из-за чего была допущена авария.

Из-за гибели одного из обвиняемых и несогласия его родственников с прекращением на стадии следствия уголовного дела по этому основанию оно направлено в суд для принятия решения.

Ведомство также направило в адрес контролирующих ведомств и руководству железной дороги представление об устранении обстоятельств, которые способствовали совершению таких ЧП, и усилении контроля за работой подчиненных.

"Ъ-Казань"