Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минфин: объем внутренних займов РФ в 2024 году будет сопоставим с 2023-м

Директор департамента госдолга Министерства финансов России Денис Мамонов заявил, что объем внутренних суверенных заимствований РФ в 2024 году будет сопоставим с уровнем 2023-го, передает Reuters.

«Бюджетный процесс сейчас в самом разгаре, думаю, к октябрю публичные проектировки появятся. Понятно, что объем будет сопоставим, наверное, с текущим»,— сказал господин Мамонов журналистам.

На 2023 год программа внутренних займов составляет 2,5 трлн руб. с возможностью дополнительного заимствования до 1 трлн руб. для замещения трат Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита бюджета.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...