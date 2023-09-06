Минфин: объем внутренних займов РФ в 2024 году будет сопоставим с 2023-м

Директор департамента госдолга Министерства финансов России Денис Мамонов заявил, что объем внутренних суверенных заимствований РФ в 2024 году будет сопоставим с уровнем 2023-го, передает Reuters.

«Бюджетный процесс сейчас в самом разгаре, думаю, к октябрю публичные проектировки появятся. Понятно, что объем будет сопоставим, наверное, с текущим»,— сказал господин Мамонов журналистам.

На 2023 год программа внутренних займов составляет 2,5 трлн руб. с возможностью дополнительного заимствования до 1 трлн руб. для замещения трат Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита бюджета.

Эрдни Кагалтынов