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Детей в Удмуртии будут учить программированию на 1С в нескольких школах

В Удмуртии 27 школ в октябре откроют бесплатные курсы по программированию на 1С. Ученики с 6 по 11 класс смогут обучиться основам программирования, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития региона.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Для запуска пилотного проекта задействовали школы, участвующие в региональном проекте «ИТ-вектор образования». Обучение, организованное фирмой «1С», прошли 35 учителей. Их также обеспечат методическими материалами, которые необходимы для организации учебного процесса.

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