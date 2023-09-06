Инциденты с высадкой детей из автобусов обсудили с перевозчиками в Сарапуле

В Сарапуле с компаниями-перевозчиками провели совещание, где напомнили о необходимости особого отношения к детям и пожилым людям со стороны кондукторов. Отдельно обсуждалось, что отсутствие школьной справки не является поводом для высадки ребенка из автобуса, сообщил во «ВКонтакте» глава города Виктор Шестаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Все необходимые инструкции еще раз проведены и, надеюсь, инциденты больше не повторятся»,— подчеркнул господин Шестаков.

Глава города также отметил значимость проекта по внедрению электронных проездных билетов, которые ввели в Сарапуле в сентябре. У некоторых жителей, по словам Виктора Шестакова, возникли трудности, которые удалось решить в рабочем порядке. Бумажные проездные при этом продолжают действовать.