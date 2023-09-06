Власти Татарстана установили сумму родительской платы за детсад

Правительство Татарстана установило среднюю сумму платы за присмотр и уход за детьми в детсадах на 2024–2026 годы. Постановление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Средняя плата за одного ребенка за три часа пребывания в яслях составляет 780 руб. в месяц, для многодетной семьи стоимость составит всего 390 руб. Плата за пять часов в детсаду для детей до трех лет равна 1,1 тыс. руб. в месяц, для детей постарше — 1 тыс. руб. За полный день в яслях родители должны будут платить 2 тыс. руб., для детей старше трех лет — 1,9 тыс. руб.

"Ъ-Казань"