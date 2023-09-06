Власти Ставрополья расширяют сеть государственных аптек

За четыре года в Ставропольском крае количество государственных аптек увеличилось с 65 до 88, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров. По словам главы края, власти внедряют практику размещения аптек в медицинских учреждениях.

«Государственные аптеки важны для льготников, здесь они получают бесплатные лекарства. Конечно, мы будем максимально расширять сеть аптек, чтобы они были ближе к людям»,— написал Владимир Владимиров.

Он также отметил, что в течение прошлого года новые аптеки открылись в пос. Рогатая Балка, с. Курсавка, ст. Староизобильной, пос. Камбулат. В 2024 году в регионе откроются еще четыре точки: в с. Грачевке, с. Красногвардейском, с. Левокумском и ст. Ессентукской.

Анастасия Назарова