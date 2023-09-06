Зарубежные СМИ: К каким последствиям привели наводнения в Южной Европе?

По меньшей мере семь человек погибли из-за мощных наводнений в Южной Европе. Больше всего от последствий ливней пострадали Турция, Греция и Болгария. В некоторых городах, например, в Стамбуле затопило улицы, первые этажи зданий и несколько станций метро. Потоки воды уносят с собой автомобили. Движение общественного транспорта парализовано. 4 сентября похожую ситуацию наблюдали в Испании, власти сообщили о двух погибших и одном пропавшем без вести. Последствия стихии привлекли внимание не только местных изданий, но и мировых СМИ. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Khalil Hamra / AP Фото: Khalil Hamra / AP

Проливной дождь начался в Стамбуле 5 сентября ближе к вечеру, и меньше чем за сутки на город обрушилась трехмесячная норма осадков, сообщило издание Hurriet. Больше всего пострадали два района на севере.

Дороги превратились в реки, вода затопила больше 1,5 тыс. зданий. Как пишет Anadolu Ajans, местным жителям приходилось спасаться на крышах. Один из пострадавших дожидался спасателей три часа. На некоторых трассах застряли автомобили и тем самым спровоцировали заторы. Продолжить движение самостоятельно смогли не все из-за попадания воды в двигатель.

От дождей пострадал не только Стамбул. По данным The Associated Press, на северо-западе страны потоки воды смыли кемпинг. Двое отдыхающих погибли, еще четверо пропали без вести. Судя по фотографиям, вода доходила людям до пояса.

Проливные дожди в Греции начались сразу после сильных лесных пожаров, подчеркивает The New York Times. Полиции пришлось запретить движение в нескольких регионах, мощные потоки воды сметали машины прямо в море или на пляжи. Больше всего от стихии пострадал порт Волос и ближайшие деревни. Как минимум один человек погиб — это фермер, на которого обрушилась стена, пока он пытался спасти скот. Еще один мужчина пропал без вести.

В Болгарии шторм серьезно повредил дороги и мосты на юге страны, несколько населенных пунктов оказались изолированы, пишет The Guardian. Некоторые из них обесточены. Власти попросили местных жителей не пить водопроводную воду из-за опасности загрязнения.

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