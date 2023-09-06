Гранатометы и мины изъяли у подпольных оружейников в Удмуртии и других регионах

В Удмуртии и еще 52 субъектах страны задержали 217 местных жителей, которые оказались причастны к восстановлению в подпольных мастерских боевых свойств оружия и их сбыту. Как сообщает пресс-служба УФСБ России, из незаконного оборота изъяли 757 единиц оружия, в том числе пулеметы, пистолеты, гранатометы и автоматы, а также мины, гранаты и взрывчатые вещества.

Всего правоохранительные органы закрыли 84 такие «мастерские». Они находились также в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, Башкортостане, Дагестане, Карелии, Мордовии, Пермском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях, Тульской, Херсонской, Челябинской и Еврейской автономной областях. По местам жительства оружейников проводятся оперативные мероприятия.