Челябинские таможенники задержали фуру с 15 тоннами немаркированного пива

Сотрудники Челябинской области остановили фуру, которая везла из Рудного (Казахстан) в Санкт-Петербург 15 т контрафактного пива. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщают в ведомстве.

На борту большегруза находилось 312 пятидесятилитровых кег, в которых, согласно сопроводительным документам, было безалкогольное пиво. Однако таможенная экспертиза выявила наличие в жидкостях этилового спирта. В соответствии с законом перемещаемый алкогольный напиток подлежал обязательной маркировке, которая фактически отсутствовала. По предварительной оценке, стоимость контрафактной партии пива составила 1,5 млн руб.

«С начала года сотрудники мобильных групп Челябинской таможни проконтролировали 57 фактов ввоза пива общим весом 1,8 тыс. т. Из них в 12 случаях выявлены признаки фиктивной поставки. В отношении нарушителей приняты решения о возврате товара в Казахстан» – комментирует исполняющий обязанности заместителя начальника Челябинской таможни Денис Цымбал.

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