Как обучить инженера в медицинском вузе

В Российском национальном исследовательском медицинском университете им. Н. И. Пирогова Минздрава России в рамках реализации федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» национального проекта «Наука и университеты» было создано новое научно-образовательное подразделение — Инжиниринговый центр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Основными задачами центра являются не только разработки уникальных медицинских технологий, но и формирование исследовательской повестки, развитие теоретических и методических подходов к междисциплинарному взаимодействию инженеров и врачей.

Несмотря на то что РНИМУ — медицинский вуз, в его стенах собралась уникальная команда из врачей, фармацевтов, биологов, генетиков и программистов. Инжиниринговый центр поддержал командную идею междисциплинарности. Теперь в вузе представлены и инженеры, которые готовы в тандеме с медицинскими работниками и учеными отвечать на вызовы современности. Такой же междисциплинарный подход сохранился и при разработке образовательных программ. Научная экспертиза сотрудников университета, опыт и реальные кейсы индустриальных партнеров — вот залог создания успешного курса.

«Создание и успешная реализация образовательных программ в сфере инженерии в непрофильных вузах требует комплексного подхода. За пару лет существования нашего центра мы открыли более десяти программ. Это была долгая и кропотливая работа, которая продолжается и сейчас. Нам есть чем гордиться, и мы можем поделиться с коллегами своим опытом, наработанным путем проб и ошибок»,— рассказала исполняющая обязанности директора Инжинирингового центра РНИМУ Оксана Доронина.

За 2022 год по программам профессиональной переподготовки Инжинирингового центра прошли обучение 45 человек, а по программам повышения квалификации — 74. В 2023 году мы планируем к запуску еще несколько новых и актуальных курсов, среди которых есть и несколько программ в IT-сфере.

Создание инжиниринговых центров в таких узкопрофильных вузах, как медицинские, позволяет на одной площадке реализовать взаимодействие между будущими потребителями результатов работы инженеров, врачей, фармацевтов и потенциальных производителей медицинских изделий. Их совместная работа позволит грамотно использовать имеющиеся ресурсы, повысить качество медицинской помощи.

Игорь Бондарь, директор «Нейрокампуса» РНИМУ, заведующий кафедрой медицинских нейротехнологий МБФ, научный руководитель магистратуры «Медицинские нейротехнологии», ответил на вопросы «Ъ-Науки»:

— Почему вуз решил собрать врачей, фармацевтов, биологов, генетиков, инженеров и программистов вместе?

— Уже в сентябре РНИМУ им. Н.И. Пирогова и Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА России совместными усилиями запускают новый профиль магистратуры по медицинским нейротехнологиям. Нейротехнологии переживают бурный рост, поскольку появились как новые чисто биологические подходы к исследованию мозга, так и серьезно продвинулись вычислительные технологии, которые позволяют анализировать информацию о нервной системе. Поэтому сфера нейротехнологий изначально была междисциплинарной, поскольку мозг человека является крайне сложным для понимания объектом исследований.

— Как построено сотрудничество этих специалистов друг с другом?

— В нейротехнологиях многое зависит от того инструментария, который используют исследователи. С одной стороны, существует потребность в методах нейровизуализации, которые позволяют заглянуть внутрь мозга, не нарушая его нормального функционирования. И здесь биологам серьезно помогли физики, которые помогли приспособить явление магнитного резонанса для наблюдения за живыми системами. Есть еще возможность и с помощью фармакологических препаратов менять функционал мозга, что требует привлечения к работе специалистов-химиков. Таким образом, междисциплинарное сотрудничество позволяет постоянно разрабатывать новые средства для изучения нервной системы, которые продвигают наше понимание функционала человека.

— Есть ли общие лаборатории, в которых работают вместе специалисты разных профилей?

— Особенно остро междисциплинарное взаимодействие чувствуется в наших лабораториях, которые заняты в разработках технологий нейроинтерфейсов. Здесь требуется как владение инженерными компетенциями для создания устройств, оптимально считывающих активность нервных клеток, так и навыки математического анализа экспериментальных данных, что важно для создания алгоритмов управления внешними устройствами с помощью нейрофизиологических сигналов.

— Расскажите о нескольких интересных междисциплинарных проектах.

— Используемые для анализа нейронных данных подходы были использованы для локализации речевых областей мозга во время нейрофизиологических операций. В этом случае математические методы позволяют оптимизировать работу нейрохирургов, что сказывается на успешности лечения пациентов с тяжелыми неврологическими проблемами.

— Что дает вузу подобная междисциплинарность?

— Междисциплинарность ускоряет процесс проверки научных гипотез. Исследователи из разных областей знаний начинают лучше понимать друг друга и быстрее откликаются на запросы, которые постоянно возникают при работе в такой сложной области знаний, как нейротехнологии. Кроме того, становится понятнее, как должен быть организован образовательный процесс, чтобы могли формироваться междисциплинарные команды.

— Как, на ваш взгляд, будет развиваться такой подход в будущем?

— Современные подходы позволяют фокусировать усилия ученых на все более сложных объектах исследований. Для успешной работы с ними нужны усилия многих. Поэтому будут востребованы команды, способные проводить исследования на стыках областей знаний. И центральным становится вопрос такой организации образовательного процесса, которая позволит подготовить молодых коллег к успешной работе в междисциплинарных командах.

Мария Грибова