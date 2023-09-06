Universal Music и Deezer запускают новую стриминговую модель

Французский стриминговый сервис Deezer объявил о запуске новой модели выплат артистам, разработанной в партнерстве с рекорд-лейблом Universal Music. Она будет сначала запущена во Франции в четвертом квартале, а затем распространена и на другие страны, в которых присутствует Deezer.

В рамках новой модели Deezer будет поощрять в первую очередь «профессиональных артистов». К таким сервис относит тех, у кого есть хотя бы 1 тыс. прослушиваний в месяц от более чем 500 уникальных слушателей. Им сервис увеличит выплаты вдвое. Также вдвое будут увеличены выплаты за те треки, с которыми фанаты музыки чаще всего взаимодействуют. Кроме того, сервис отключит монетизацию «звукового шума», который не связан с творчеством. Его доля на платформе составляет около 2% от общего количества треков.

Как отметил вице-президент Universal Music Майкл Нэш, новая модель позволит «лучше поддерживать и вознаграждать артистов на всех стадиях их карьеры, будь у них 1 тыс., 100 тыс. или 100 млн слушателей». При этом данные самого Deezer показывают, что новая модель скорее поощряет только крупных артистов. На 97% загрузчиков музыки на платформе Deezer приходятся всего 2% от общего количества прослушиваний. В то время как только у 2% артистов ежемесячно было более 1 тыс. уникальных слушателей.

Кирилл Сарханянц