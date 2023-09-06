Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Промышленники Кубани получат 31 млн рублей на компенсацию части затрат

На компенсацию части затрат предприятий промышленного производства Кубани из федерального бюджета направят 31 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Субсидии будут направлены на возмещение до 80% расходов кубанских промышленников.

«Максимально возмещаем до 20 миллионов рублей. В следующем году на эту меру поддержки в общей сложности направим 42,2 миллиона рублей. Из них 31,3 миллиона – средства федерального бюджета, 10,9 миллиона рублей – краевого»,— отметил министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько.

За счет федеральной поддержки в прошлом году 30 предприятий региона провели модернизацию оборудования и расширили производство, что позволило создать в крае 100 новых рабочих мест.

В общей сложности средства получат 73 региона РФ в общем объеме 3,3 млрд руб.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...