Промышленники Кубани получат 31 млн рублей на компенсацию части затрат

На компенсацию части затрат предприятий промышленного производства Кубани из федерального бюджета направят 31 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Субсидии будут направлены на возмещение до 80% расходов кубанских промышленников.

«Максимально возмещаем до 20 миллионов рублей. В следующем году на эту меру поддержки в общей сложности направим 42,2 миллиона рублей. Из них 31,3 миллиона – средства федерального бюджета, 10,9 миллиона рублей – краевого»,— отметил министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько.

За счет федеральной поддержки в прошлом году 30 предприятий региона провели модернизацию оборудования и расширили производство, что позволило создать в крае 100 новых рабочих мест.

В общей сложности средства получат 73 региона РФ в общем объеме 3,3 млрд руб.

Анастасия Донскова

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