20-летний водитель насмерть сбил пешехода в Глазове

В Глазове на улице Пригородная вечером 5 сентября произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 20-летний молодой человек за рулем LADA Granta сбил 35-летнего пешехода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В момент аварии мужчина двигался по проезжей части в попутном направлении. При этом, несмотря на темное время суток, на пешеходе не было световозвращающих элементов на одежде.

В результате дорожной аварии пешеход погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.