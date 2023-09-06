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20-летний водитель насмерть сбил пешехода в Глазове

В Глазове на улице Пригородная вечером 5 сентября произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 20-летний молодой человек за рулем LADA Granta сбил 35-летнего пешехода.

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В момент аварии мужчина двигался по проезжей части в попутном направлении. При этом, несмотря на темное время суток, на пешеходе не было световозвращающих элементов на одежде.

В результате дорожной аварии пешеход погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

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