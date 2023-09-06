Экс-главе филиала федерального управления автодорог ужесточили приговор

В Кузбассе бывшему директору кемеровского филиала Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь» Росавтодора ужесточили приговор. Сообщает СУ СКР по региону.

Экс-чиновнику, который был признан виновным в получении взятки, продлили срок отбывания наказания с 2 лет и 3 месяцев колонии общего режима до 7 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Также ему увеличен штраф на 100 тыс. руб. до 1.6 млн. Со следствием осужденный не сотрудничал.

По данным следствия, в 2020 году осужденный предложил знакомому директору автодорожного предприятия покровительство, пообещав беспрепятственно подписывать акты выполненных работ по госконтрактам. За это глава дорожной компании должен был провести дорогостоящий ремонт личного автомобиля чиновника. Дорожник согласился на эти условия и дал указание своему сотруднику оплатить услуг из бюджета фирмы.

О преступной деятельности стало известно сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области. Фигуранты дела были задержаны.

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Оксана Павлова