Регионы Сибири кратно увеличили расходы на ПО

Компании сибирских регионов вошли в число лидеров по объему инвестиций на разработку и внедрение программного обеспечения в 2022 году. Так, по суммарным корпоративным расходам на создание и приобретение ПО лидируют Красноярский край (3,6 млрд руб.) и Новосибирская область (2,5 млрд руб.), подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Это экономически развитые регионы с большим количеством предприятий, отмечают эксперты.

В целом по Сибирскому федеральному округу соответствующие траты составили 11,8 млрд руб. Наибольшие объем на внедрение и обеспечение ПО помимо Красноярского края и Новосибирской области направили компании Иркутской (1,9 млрд руб.) и Омской областей (1,7 млрд руб.), Томской области – 998 млн руб. и Кемеровской – 804 млн руб. Меньше всего денег на программное обеспечение расходовал крупный и средний бизнес Республик Тыва – 909 тыс. руб. и Алтай – 804 тыс. руб.

На первом месте среди всех субъектов России оказалась Москва с совокупным объемом трат на софт в размере - 189,9 млрд руб., это около 61% от общероссийских корпоративных вложений в ПО за 2022 год. В целом российские крупные и средние предприятия в 2022 году потратили на создание и приобретение программного обеспечения 310 млрд руб. За последние пять лет корпоративные расходы на ПО выросли в 2,7 раза.

«После ухода западных вендоров, таких как SAP, Oracle, Microsoft и других, на долю которых приходилась значительная часть российского рынка программных продуктов, крупнейшие российские компании, для которых компьютерная безопасность и стабильное функционирование IT-инфраструктуры являются непременным условием работы, существенно увеличили спрос на отечественное ПО. Рост расходов на компьютерный софт также связан с модернизацией существующей IT-инфраструктуры и долгосрочными программами цифровой трансформации, реализуемыми российскими корпорациями», – считает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова