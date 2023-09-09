Губит людей пиво

«Пивные войны». Так в американской истории принято называть борьбу чикагских гангстерских группировок за сферы влияния после принятия сухого закона. Джерри О`Коннор, боец группировки Спайка О`Доннела, застреленный 100 лет назад, 7 сентября 1923 года, считается первой жертвой пивных войн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Споры хозяйствующих субъектов в 1920-ые годы в пивном бизнесе в Чикаго часто решались с помощью «Томми-гана». (Кадр из сериала «Making of the Mob», 2 cезон, 3 серия — «Chicago: Blood Filled Streets»)

Фото: AMC Споры хозяйствующих субъектов в 1920-ые годы в пивном бизнесе в Чикаго часто решались с помощью «Томми-гана». (Кадр из сериала «Making of the Mob», 2 cезон, 3 серия — «Chicago: Blood Filled Streets»)

Фото: AMC

Мир и мэр

Сухой закон (запрет на продажу, производство и транспортировку алкоголя на общенациональном уровне) начал действовать в США в 1920 году. Лидеры чикагских преступных группировок отреагировали на него, начав скупать у владельцев или брать под опеку городские пивоварни. Джеймс Эдвард (Спайк) О`Доннел, например, купил пивоваренный завод Joliet, будучи в момент заключения сделки осужденным за налет на банк, он оставался на свободе, пока рассматривалась апелляция на приговор.

Так что жители города не остались без любимого напитка. Производство и продажа пива продолжались, хоть и нелегально.

С 1915 года пост мэра Чикаго занимал республиканец Уильям Хейл Томпсон (прозванный Большим Биллом из-за высокого роста и крепкого телосложения). При Томпсоне в преступном мире царил мир. Гангстеры платили полицейским, политикам и сотрудникам мэрии за возможность спокойно заниматься своим делом на своей территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уильям Томпсон, мэр Чикаго в 1914 —1923 и 1927 — 1931 годах. По результатам организованного в 1993 году опроса американских историков и политологов Томсон был признан самым коррумпированным мэром крупного города за период 1820 —1993 годов

Фото: Paul Cannon / AP Уильям Томпсон, мэр Чикаго в 1914 —1923 и 1927 — 1931 годах. По результатам организованного в 1993 году опроса американских историков и политологов Томсон был признан самым коррумпированным мэром крупного города за период 1820 —1993 годов

Фото: Paul Cannon / AP

На Северной стороне Чикаго самой заметной была ирландско-польская этническая группировка — Банда Северной стороны (лидеры — Чарльз Дин О`Бэньон и Эрл Хайми Вайс, урожденный Генрик Вайцехович). На юге активнее всего действовали итальянские этнические группировки — Банда Долины (лидеры — Терри (Автомат) Драгган и Фрэнки Лейк) и Чикагский филиал (лидер — (Папа) Джон Торрио). Каждая группировка состояла из нескольких мелких банд. «Итальянцы» и «ирландцы» не ладили, но до стрельбы дело доходило крайне редко.

Ситуация резко изменилась после выборов мэра Чикаго в 1923 году. У Томпсона возникли проблемы со здоровьем. Кроме того, один из членов его избирательного штаба был обвинен в вымогательстве взяток и политических пожертвований. В результате за месяц до голосования Томпсон снял свою кандидатуру. Выставленный ему на замену кандидат от республиканцев Артур Лудер с треском проиграл выборы демократу Уильяму Деверу.

Новый мэр начал решительную борьбу за «сухой» Чикаго — против подпольной торговли пивом, а также виски, самогоном и прочими запрещенными жидкостями. Выстроенная система раздела схем влияния и платы за «крышу» рухнула. Девер занял пост мэра 16 апреля. Менее чем через полгода разразилась «пивная война».

Первая кровь

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уильям Девер (справа), мэр Чикаго в 1923 — 1927 годах. Пик пивных войн пришелся на период его пребывания в должности

Фото: Chicago Sun-Times / Chicago Daily News collection / Chicago History Museum / Getty Images Уильям Девер (справа), мэр Чикаго в 1923 — 1927 годах. Пик пивных войн пришелся на период его пребывания в должности

Фото: Chicago Sun-Times / Chicago Daily News collection / Chicago History Museum / Getty Images

Когда налаженной системе взаимодействия бизнеса и власти пришел конец, этим решил воспользоваться Спайк О`Доннел, главарь одной из банд Южной стороны (На Западной стороне города также существовала группировка О`Доннела, но это был однофамилец). «Южный» О`Доннел то ли счел себя обделенным при разделе сфер влияния (когда их делили, он сидел в тюрьме), то ли решил, что достаточно силен, чтобы стать главным в подпольном пивном бизнесе. Он начал продавать пиво владельцам баров безалкогольных напитков (именно так официально именовались питейные заведения, подпольно торговавшие пивом) на территории, которую контролировала банда Джозефа Солтиса и Фрэнка Макэрлейна, сотрудничавшая с группировкой (Папы) Джона Торрио.

Джон Торрио сначала боролся с конкурентом мирным путем — с помощью демпинга. Он стал продавать пиво на 10 центов за баррель дешевле, чем О`Доннел. Тогда бойцы О`Доннела начали запугивать владельцев баров, требуя от них не покупать товар у Торрио. 7 сентября 1923 года братья Стив, Уолтер и Томми О`Доннелы (всего в группировку Спайка входило семеро из восьми его братьев, младшему Спайк заниматься «семейным» бизнесом запретил) вместе с Джерри О`Коннором совершали очередной обход питейных заведений. В баре Джозефа Клепки их поджидали люди Торрио. В завязавшейся перестрелке был убит О`Коннор. Когда на место происшествия прибыла полиция, выяснилось, что никто ничего не видел.

17 сентября были убиты два члена банды О`Доннела Джордж Миган и Джордж Бачер. На следующий день — еще один член банды.

В ответ на серию убийств мэр Чикаго Уильям Девер отозвал лицензии у 2 000 «баров безалкогольных напитков» и поручил шефу полиции Моргану Коллинзу взять дело под личный контроль. Коллинз опубликовал официальное заявление, пообещав, что полиция положит конец войне между «налетчиками, контрабандистами спиртного и нелегальными торговцами пивом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шеф полиции Чикаго Морган Коллинз в 1923 году обещал положить конец пивным войнам. Сдержать обещание он не смог

Фото: Chicago Daily News, Inc. / Chicago Historical Society Шеф полиции Чикаго Морган Коллинз в 1923 году обещал положить конец пивным войнам. Сдержать обещание он не смог

Фото: Chicago Daily News, Inc. / Chicago Historical Society

Обвинения в причастности к убийству Мигана и Бачера были выдвинуты против троих человек, в том числе против Фрэнка Макэрлейна.

1 декабря были похищены водители двух грузовиков, перевозивших пиво с завода Спайка О`Доннела. Их связали и посадили в автомобиль. В пути пассажир, сидевший на переднем сиденье, расстрелял обоих из ружья. Томас Кин был убит. Уильям Эган каким-то чудом выжил после четырех ранений — в ногу, правый бок, левый бок и лицо. Он опознал стрелявшего и назвал полиции его имя — Фрэнк Макэрлейн. Но позднее почему-то передумал и отказался от своих показаний.

5 декабря был убит Доминик Армато, которого люди О`Доннела посчитали причастным к убийству Кина. 18 декабря — Хомер Финч из банды О`Доннела.

Всего в 1923 году жертвами пивных войн стали девять гангстеров.

Выборы под дулом дробовика

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За время своей деловой карьеры Спайк О`Доннел пережил десяток покушений, один раз пуля прошла в сантиметре от сердца. Умер он от коронарного тромбоза в возрасте 72 лет

Фото: AP За время своей деловой карьеры Спайк О`Доннел пережил десяток покушений, один раз пуля прошла в сантиметре от сердца. Умер он от коронарного тромбоза в возрасте 72 лет

Фото: AP

В 1924 году политика в очередной раз оказала влияние на подпольную торговлю спиртным. В пригороде Чикаго Сисеро (названном в честь древнеримского философа Цицерона) долгое время правил коррумпированный мэр-республиканец Джозеф Кленья. На муниципальных выборах 1924-го у него появился сильный соперник от Демократической партии. Кленья обратился за помощью в переизбрании к гангстерам.

Люди (Папы) Торрио при поддержке призванных на помощь «коллег» из Нью-Йорка взяли избирательную кампанию и выборы под свой контроль. В Сисеро прибыло около 200 гангстеров.

Штаб-квартира кандидата-демократа была разгромлена. Один из кандидатов на муниципальную должность от Демократической партии был избит.

Фотогалерея История сухого закона в США Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сухой закон действовал в США в течение 13 лет. Принятая в 1919 году поправка к Конституции, запрещающая «производство, продажу и транспортировку опьяняющих напитков», была направлена на облегчение адаптации в американском обществе бедных иммигрантов Фото: New York World-Telegram and the Sun Newspaper / Library of Congress Президент Вудро Вильсон, при котором принимали сухой закон, был его противником и даже наложил свое вето, но Конгресс нашел возможность обойти запрет. В результате в январе 1920 года было закрыто 236 водочных, 1092 пивных завода и 177790 различных питейных заведений Фото: AP Сторонники сухого закона указывали на «всем известные питейные традиции рабочих-иммигрантов», от которых им следовало отказаться, чтобы почувствовать себя настоящими американцами. Борьбу за трезвость вели протестанты, суфражистки, домохозяйки, уставшие вытаскивать мужей из салунов с проститутками и выпивкой, афроамериканские профсоюзники и многие другие Фото: AP Лидеры различных движений старались сделать трезвость главным личностным достоинством. В общества трезвости вскоре начали вступать многие уважаемые и известные люди. В разное время в них состояли Джон Д. Рокфеллер, Эндрю Карнеги, Джек Лондон Фото: AP Употребление спиртных напитков после введения сухого закона никуда не исчезло, превратившись из легального в нелегальное. Контроль над отраслью взяли как раз бедные иммигранты, решив таким образом разбогатеть. В середине 1920-х появилось множество бутлегеров и подпольных баров. Бутылки со спиртным торговцы прятали в голенища сапог, отсюда и появилось слово «бутлегер» (от англ. boot — сапоги) Фото: AP В Нью-Йорке бутлегерская торговля наполовину находилась под контролем еврейской общины, на четверть — итальянской, и еще одну четверть делили между собой поляки и ирландцы. Итальянец Джон Торрио, контролировавший торговлю спиртным в Чикаго в 1920–1924 годах, вернулся в 1925 году в Италию с $30 млн Фото: AP В период с 1919 по 1922 годы потребление алкоголя все-таки сократилось — почти вдвое. Нелегальный алкоголь могли позволить себе в основном обеспеченные люди, стало модным употребление коктейлей: чтобы их приготовить, нужны были дистиллированные алкогольные напитки, неограниченные сроком годности Фото: AP Большая часть контрабандного спиртного поступала по морю: бутлегеры заранее готовились к таможенным досмотрам, привязывая к каждому ящику с алкоголем мешок с солью или сахаром. При приближении таможни груз бросали в воду, через некоторое время содержимое мешков растворялось водой, и он всплывал Фото: AP Сухой закон пережил четырех президентов: от Вудро Вильсона до Франклина Рузвельта. Жена президента Калвина Кулиджа, первая леди Грейс Кулидж не одобряла закон и не раз пыталась уговорить мужа отменить его. Когда ей подарили белого щенка колли, она решила назвать его Роб Рой — в честь популярного шотландского виски Фото: AP Британский историк Пол Джонсон писал: «будучи самой не тоталитарной страной на свете, Америка просто не имела необходимого аппарата, чтобы сдерживать действие рыночных сил в условиях, когда существовал неудовлетворенный спрос. Чего достиг сухой закон, так только того, что производство и продажа алкоголя перешла от законных к криминальным структурам. Торрио, преемником которого стал Аль Капоне, исповедовал современный ему ленинский принцип тотального контроля: подкуплены были все чиновники без исключения» Фото: AP Один из самых известных гангстеров времен сухого закона — Аль Капоне, прозванный «Лицо со шрамом», действовал в Чикаго. Под прикрытием торговли мебелью Аль Капоне занимался бутлегерством, игорным бизнесом и сутенерством Фото: AP Так как Аль Капоне было трудно тратить огромное количество денег незаметно от спецслужб, он открыл сеть прачечных с очень низкими ценами, чтобы удобнее было приписать им любые доходы. Именно тогда появилось выражение «отмывать деньги» Фото: AP Эпоха сухого закона породила целый жанр гангстерских фильмов. Самые прибыльные картины этого направления — «Однажды в Америке», «Бонни и Клайд», «Крестный отец-2», «В джазе только девушки» (кадр на фото), «Неприкасаемые» Фото: Ashton Productions США пытались сделать закон о запрете спиртного глобальным, создав в 1919 году Мировую антиалкогольную лигу Фото: AP Во времена сухого закона было придумано несколько легендарных коктейлей: например, считается, что Long Island Ice Tea был изобретен именно тогда. Бармены готовили его под видом обычного холодного чая и он подавался в чайной кружке Фото: AP Благодаря сухому закону были придуманы коктейли Salty Dog и Cuba Libre. Так как самогон был не очень хорошего качества, для улучшения вкуса в него добавляли фруктовые соки и колу Фото: AP В поисках спиртного людям приходилось пить все подряд — технический спирт или содержащие алкоголь лекарства (например, настойка из экстракта ямайского имбиря, которую называли «Джейк», содержала до 85% этилового спирта) Фото: AP Министерство финансов приказало внести изменение в формулу настойки «Джейк», чтобы сделать ее более неприятной для употребления. Тогда фармацевты начали добавлять промышленный пластификатор, ряд химических элементов которого поражал клетки головного и спинного мозга. В результате после приема «Джейка» наступал паралич ног или рук Фото: AP Во времена сухого закона в США бутлегеры, чтобы запутать полицейских, носили специальную обувь: к подошве ботинок привязывались деревяшки, которые оставляли на земле следы, похожие на следы коровьих копыт Фото: AP Отсутствие согласия в обществе в отношении запрета на алкоголь привело к росту числа преступных организаций — современной американской мафии и других криминальных группировок Фото: AP После поражения республиканцев на выборах в 1932 году президент от демократов Франклин Рузвельт в декабре 1933 года специальной 20-й поправкой отменил сухой закон Фото: AP Следующая фотография 1 / 21 Сухой закон действовал в США в течение 13 лет. Принятая в 1919 году поправка к Конституции, запрещающая «производство, продажу и транспортировку опьяняющих напитков», была направлена на облегчение адаптации в американском обществе бедных иммигрантов Фото: New York World-Telegram and the Sun Newspaper / Library of Congress Президент Вудро Вильсон, при котором принимали сухой закон, был его противником и даже наложил свое вето, но Конгресс нашел возможность обойти запрет. В результате в январе 1920 года было закрыто 236 водочных, 1092 пивных завода и 177790 различных питейных заведений Фото: AP Сторонники сухого закона указывали на «всем известные питейные традиции рабочих-иммигрантов», от которых им следовало отказаться, чтобы почувствовать себя настоящими американцами. Борьбу за трезвость вели протестанты, суфражистки, домохозяйки, уставшие вытаскивать мужей из салунов с проститутками и выпивкой, афроамериканские профсоюзники и многие другие Фото: AP Лидеры различных движений старались сделать трезвость главным личностным достоинством. В общества трезвости вскоре начали вступать многие уважаемые и известные люди. В разное время в них состояли Джон Д. Рокфеллер, Эндрю Карнеги, Джек Лондон Фото: AP Употребление спиртных напитков после введения сухого закона никуда не исчезло, превратившись из легального в нелегальное. Контроль над отраслью взяли как раз бедные иммигранты, решив таким образом разбогатеть. В середине 1920-х появилось множество бутлегеров и подпольных баров. Бутылки со спиртным торговцы прятали в голенища сапог, отсюда и появилось слово «бутлегер» (от англ. boot — сапоги) Фото: AP В Нью-Йорке бутлегерская торговля наполовину находилась под контролем еврейской общины, на четверть — итальянской, и еще одну четверть делили между собой поляки и ирландцы. Итальянец Джон Торрио, контролировавший торговлю спиртным в Чикаго в 1920–1924 годах, вернулся в 1925 году в Италию с $30 млн Фото: AP В период с 1919 по 1922 годы потребление алкоголя все-таки сократилось — почти вдвое. Нелегальный алкоголь могли позволить себе в основном обеспеченные люди, стало модным употребление коктейлей: чтобы их приготовить, нужны были дистиллированные алкогольные напитки, неограниченные сроком годности Фото: AP Большая часть контрабандного спиртного поступала по морю: бутлегеры заранее готовились к таможенным досмотрам, привязывая к каждому ящику с алкоголем мешок с солью или сахаром. При приближении таможни груз бросали в воду, через некоторое время содержимое мешков растворялось водой, и он всплывал Фото: AP Сухой закон пережил четырех президентов: от Вудро Вильсона до Франклина Рузвельта. Жена президента Калвина Кулиджа, первая леди Грейс Кулидж не одобряла закон и не раз пыталась уговорить мужа отменить его. Когда ей подарили белого щенка колли, она решила назвать его Роб Рой — в честь популярного шотландского виски Фото: AP Британский историк Пол Джонсон писал: «будучи самой не тоталитарной страной на свете, Америка просто не имела необходимого аппарата, чтобы сдерживать действие рыночных сил в условиях, когда существовал неудовлетворенный спрос. Чего достиг сухой закон, так только того, что производство и продажа алкоголя перешла от законных к криминальным структурам. Торрио, преемником которого стал Аль Капоне, исповедовал современный ему ленинский принцип тотального контроля: подкуплены были все чиновники без исключения» Фото: AP Один из самых известных гангстеров времен сухого закона — Аль Капоне, прозванный «Лицо со шрамом», действовал в Чикаго. Под прикрытием торговли мебелью Аль Капоне занимался бутлегерством, игорным бизнесом и сутенерством Фото: AP Так как Аль Капоне было трудно тратить огромное количество денег незаметно от спецслужб, он открыл сеть прачечных с очень низкими ценами, чтобы удобнее было приписать им любые доходы. Именно тогда появилось выражение «отмывать деньги» Фото: AP Эпоха сухого закона породила целый жанр гангстерских фильмов. Самые прибыльные картины этого направления — «Однажды в Америке», «Бонни и Клайд», «Крестный отец-2», «В джазе только девушки» (кадр на фото), «Неприкасаемые» Фото: Ashton Productions США пытались сделать закон о запрете спиртного глобальным, создав в 1919 году Мировую антиалкогольную лигу Фото: AP Во времена сухого закона было придумано несколько легендарных коктейлей: например, считается, что Long Island Ice Tea был изобретен именно тогда. Бармены готовили его под видом обычного холодного чая и он подавался в чайной кружке Фото: AP Благодаря сухому закону были придуманы коктейли Salty Dog и Cuba Libre. Так как самогон был не очень хорошего качества, для улучшения вкуса в него добавляли фруктовые соки и колу Фото: AP В поисках спиртного людям приходилось пить все подряд — технический спирт или содержащие алкоголь лекарства (например, настойка из экстракта ямайского имбиря, которую называли «Джейк», содержала до 85% этилового спирта) Фото: AP Министерство финансов приказало внести изменение в формулу настойки «Джейк», чтобы сделать ее более неприятной для употребления. Тогда фармацевты начали добавлять промышленный пластификатор, ряд химических элементов которого поражал клетки головного и спинного мозга. В результате после приема «Джейка» наступал паралич ног или рук Фото: AP Во времена сухого закона в США бутлегеры, чтобы запутать полицейских, носили специальную обувь: к подошве ботинок привязывались деревяшки, которые оставляли на земле следы, похожие на следы коровьих копыт Фото: AP Отсутствие согласия в обществе в отношении запрета на алкоголь привело к росту числа преступных организаций — современной американской мафии и других криминальных группировок Фото: AP После поражения республиканцев на выборах в 1932 году президент от демократов Франклин Рузвельт в декабре 1933 года специальной 20-й поправкой отменил сухой закон Фото: AP Смотреть

В день выборов, 1 апреля, по городу разъезжали автомобили с вооруженными людьми. На избирательных участках гангстеры с пистолетами и дробовиками останавливали всех пришедших и спрашивали, за кого те собираются голосовать. Тех, кто отвечал «неправильно», переубеждали — угрозами, кулаками, кирпичами, дубинками. Одного из сотрудников полиции гангстеры разоружили и избили.

Выборы закончились победой Кленьи. Но полиция все-таки задержала 12 человек.

В перестрелке с полицейскими был убит Фрэнк Капоне, чей брат Альфонсо Габриэль (Аль) Капоне, заместитель Торрио, тогда еще не был известен широкой публике.

Газета The New York Times даже ошиблась в написании фамилии покойного — Кампони.

Переизбранный Кленья обеспечил гангстерам более комфортные условия работы, чем боровшийся с алкоголем мэр Чикаго Девер.

Но это привело лишь к новому обострению «пивных войн».

Война «Севера» с «Югом»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джонни Торрио умел подбирать в свою команду перспективных менеджеров. Именно он «открыл» Аль Капоне, которому впоследствии передал руководство своим бизнесом

Фото: AP Джонни Торрио умел подбирать в свою команду перспективных менеджеров. Именно он «открыл» Аль Капоне, которому впоследствии передал руководство своим бизнесом

Фото: AP

В ходе освоения гангстерами рынка Сисеро возник конфликт между Дином О`Бэньоном, одним из главарей Банды Северной стороны, и (Папой) Джоном Торрио.

Торрио, как ему казалось, честно поделил Сисеро на зоны влияния, отдав О`Бэньону часть подпольных питейных заведений и долю в казино The Ship. Но тому это показалось недостаточным. О`Бэньон начал уговаривать торговцев спиртным из Чикаго перебираться на «его» территорию в Сисеро. Тем временем этническая сицилийская группировка братьев Дженна, сотрудничавшая с Торрио и Аль Капоне, начала торговать виски на территории О`Бэньона. Тот пожаловался Папе, Торрио ничего не предпринял.

Еще до выборов в Сисеро, в феврале 1924 года, наемный убийца Джон Даффи, работавший на Банду Северной стороны, будучи пьян, убил свою подругу (согласно разным источникам, то ли застрелил, то ли задушил подушкой). Протрезвев, он стал искать машину, чтобы скрыться из города. О`Бэньон пообещал ему помочь и договорился о встрече в клубе Four Deuces. После этой встречи Даффи нашли мертвым. Поскольку последний раз его видели живым в клубе, который принадлежал Аль Капоне, на них с Торрио падало подозрение в причастности к этому убийству. Свидетели, чьи первоначальные показания могли быть использованы против О`Бэньона, со временем традиционно от них отказались.

В мае того же года случилось событие, переполнившее чашу терпения Торрио. О`Бэньон и Торрио были совладельцами пивоварни Sieben. О`Бэньон предложил компаньону свою долю. Торрио согласиться купить ее за $500 тыс. (примерно соответствует современным $8 млн). 19 мая 1924 года на пивоваренный завод нагрянула полиция. Были обнаружены 13 грузовиков с пивом. Гангстеров, находившихся на заводе, задержали, но вскоре отпустили. Большинству задержанных пришлось платить залог. Торрио отсчитал назначенную ему сумму — $7500 — из пачки, лежавшей у него в кармане. Учитывая, что на торговле пивом Папа зарабатывал около $1 млн в месяц, в этом не было ничего удивительного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Гангстеры Северной стороны Чикаго (слева направо) — Дин О`Бэньон, Хайми Вайс, Джозеф Айелло. Все трое были конкурентами Аль Капоне и умерли не своей смертью Фото: Chicago History Museum / Getty Images Продажа О`Бэньоном своей доли в пивоварне Sieben накануне полицейской облавы вызвала подозрения у его компаньона Торрио Фото: Buyenlarge / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Гангстеры Северной стороны Чикаго (слева направо) — Дин О`Бэньон, Хайми Вайс, Джозеф Айелло. Все трое были конкурентами Аль Капоне и умерли не своей смертью Фото: Chicago History Museum / Getty Images Продажа О`Бэньоном своей доли в пивоварне Sieben накануне полицейской облавы вызвала подозрения у его компаньона Торрио Фото: Buyenlarge / Getty Images

Когда О`Бэньон отказался возвращать полмиллиона, Торрио понял, что его подставили.

3 ноября 1924 года Дин О`Бэньон позвонил одному из братьев Дженна Анджело и потребовал, чтобы он в течение недели вернул долг в размере $30 тыс., который у него был в казино The Ship. 10 ноября три гангстера из группировки братьев Дженна застрелили О`Бэньона в цветочном магазине Уильяма Шофилда. Несколькими годами раньше О`Бэньон, угрожая хозяину, стал совладельцем магазина. С того времени цветы на все свадьбы, дни рождения и похороны членов банды Северной части поставлял только этот магазин.

За убийством О`Бэньона последовала длинная цепочка убийств и покушений на убийство. Если в 1924 году в пивных войнах погибло 16 человек, то в 1925-м — 46.

12 января 1925 года Хайми Вайс, Джордж Кларенс (Багс) Моран и Винсент (Комбинатор) Друччи обстреляли автомобиль, в котором ехал Аль Капоне. Был ранен шофер, сам Аль Капоне не пострадал.

За (Папой) Торрио банда Северной стороны охотилась долго. За ним следили в Хот-Спрингс, штат Арканзас, в столице Кубы Гаване, в Санкт-Петербурге, штат Флорида. Папу слишком хорошо охраняли. Удачный случай подвернулся, когда он приехал в Чикаго.

24 января Вайс, Моран, Друччи и Фрэнк Гузенберг напали на Джона Торрио рядом с его чикагским домом. В Папу было выпущено пять пуль. Шестой, контрольный выстрел в голову должен был сделать Моран, но у него заклинило пистолет. Из-за неожиданного появления полиции нападавшим пришлось скрыться.

После облавы на пивоварню Sieben обвинения были выдвинуты против 38 человек (не только гангстеров, но также пивоваров, шоферов, а также 4 полицейских). Джон Торрио был приговорен к девяти месяцам тюрьмы и штрафу в размере $5 000.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майк Мерло, соратник Торрио и Аль Капоне, умер в 1924 году непривычной для этого времени и его профессии смертью — от рака. Похороны были рекордными по стоимости. $100 тыс. было потрачено на цветы и венки, $5 тыс.— на восковую фигуру покойного

Фото: Getty Images Майк Мерло, соратник Торрио и Аль Капоне, умер в 1924 году непривычной для этого времени и его профессии смертью — от рака. Похороны были рекордными по стоимости. $100 тыс. было потрачено на цветы и венки, $5 тыс.— на восковую фигуру покойного

Фото: Getty Images

Выживший после покушения Торрио отбыл тюремный срок, после чего передал руководство своей организацией Аль Капоне, а сам уехал вместе с семьей в Италию.

26 мая 1925 года был убит Анджело Дженна — за ним гнались на автомобиле и раздавили, прижав к столбу.

13 июня Майкл Дженна был смертельно ранен сотрудником полиции (вскоре после неудачного нападения на людей Аль Капоне). В перестрелке с сообщниками Дженны погибли двое полицейских.

Антонио (Джентльмен) Дженна 8 июля пошел на встречу с приятелем Антонио Спано. Это была ловушка, подстроенная Друччи и Мораном. Оба выстрелили в Антонио по одному разу. Джентльмен скончался в больнице, но успел сказать брату Сэму, кто в него стрелял. Спано был убит год спустя.

В июле 1925 года люди Капоне убили троих «независимых» торговцев алкоголем, осмелившихся действовать на территории Чикагского филиала. В том же году банда долины Драггана и Лейка вступила в альянс с Чикагским филиалом.

Трехстороннее противостояние

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джозеф Солтис (на фото он расписывается в регистрационной книге в полицейском участке) родился в Будапеште, его родители были по национальности русинами, но слабо разбирающиеся в географии и этнографии коллеги называли Солтиса «Поляком Джо»

Фото: Chicago Sun-Times / Chicago Daily News collection / Chicago History Museum / Getty Images Джозеф Солтис (на фото он расписывается в регистрационной книге в полицейском участке) родился в Будапеште, его родители были по национальности русинами, но слабо разбирающиеся в географии и этнографии коллеги называли Солтиса «Поляком Джо»

Фото: Chicago Sun-Times / Chicago Daily News collection / Chicago History Museum / Getty Images

В 1924–1926 годах война между бандами Солтиса-Макэрлейна и О`Доннела продолжалась. Но в нее еще вступила третья группировка — банда Ральфа Шелдона, состоящая из этнических ирландцев.

4 июля 1924 года Уолтер О`Доннел, брат Спайка, и еще четверо членов банды были задержаны полицией на месте преступления. Они смертельно ранили некоего Альфреда Декмана и избили его знакомого Эрла Купера. Купер впоследствии заявил, что не может опознать нападавших. Декман был убит пулей калибра .38, а обнаруженное полицией оружие было калибра .32. Все участники нападения были отпущены под залог и скрылись от правосудия.

7 июня 1925 года Уолтер О`Доннел вместе с приятелем пытались ограбить гостиницу Capital Inn и были смертельно ранены одним из служащих.

В июле 1925 года без вести пропал Джордж Карл из банды Шелдона, в ноябре был найден его труп. В убийстве подозревали членов банды Солтиса-Макэрлейна.

Фотогалерея История американской мафии Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Чикагский синдикат в 1920-1930-х годах считался одной из самых знаменитых преступных группировок в США. Организация, ставшая одной из самых кровавых в стране, получила известность в том числе благодаря Аль Капоне (на фото справа), возглавлявшему ее Фото: AP Под прикрытием торговли мебелью «король Чикаго» занимался бутлегерством, игорным бизнесом и сутенерством. Он создал крупную сеть прачечных с очень низкими ценами. Было трудно проследить действительное количество клиентов, поэтому доходы можно было писать практически любые. Именно в США 1930-х годов появилось выражение «отмывать деньги» Фото: AP Одним из самых громких преступлений Аль Капоне стала бойня в День святого Валентина. 14 февраля 1929 года люди Капоне расстреляли семерых бандитов из соперничавшей банды Морана. Двое из нападавших были одеты в полицейскую форму, поэтому ничего не подозревающие бандиты решили, что это обычная полицейская облава Фото: AP По оценкам историков, в мафиозных войнах, которые вел Аль Капоне в Чикаго, были убиты около 700 человек. Больше половины из них — по приказу самого Капоне Фото: AP В начале 1920-х годов в США был введен сухой закон. В связи с этим во многих городах появился процветавший подпольный рынок спиртного — алкоголь тайком перевозили из Канады курьеры-бутлегеры или гнали на месте, продавая втридорога в тайных салунах Фото: AP Полученные от нелегального производства, контрабанды и продажи спиртного деньги отмывали, вкладывая в легальный бизнес, а также подкупали на них лидеров профсоюзов, полицию и чиновников Фото: AP Во время сухого закона делами мафии в Нью-Йорке управлял Лаки Лучано (второй справа). По его задумке, для увеличения эффективности мафии в ней стали применять принцип разделения труда Фото: AP Под руководством Лучано была создана Комиссия — совет, который разграничивал «зоны влияния» между «семьями» и в целом управлял деятельностью мафии в США. К середине XX века в США насчитывалось 26 крупных мафиозных семей, каждая из которых отвечала за свой регион Фото: Wikipedia Мафия процветала, следуя строгим наборам правил, которые основывались на организованной иерархической структуре и кодексе молчания, который запрещал своим членам сотрудничать с полицией (омерта). Несоблюдение любого из этих правил каралось смертью Фото: AP Капоне посадили в тюрьму в 1931 году за неуплату налогов, там ему диагностировали сифилис. Большую часть заключения Капоне провел в госпитале, потеряв былое влияние в преступном мире, и освободился только в 1939 году. Он умер от сердечного приступа на фоне пневмонии в возрасте 48 лет Фото: AP После отмены сухого закона в 1933 году американская мафия сосредоточилась на игорном бизнесе, взяв под контроль все нелегальные игорные дома в США Фото: AP Мейр Лански (в центре), известный как «бухгалтер мафии», сыграл важную роль в создании Национального преступного синдиката. В то время когда мафия участвовала в экспорте кубинского сахара и рома, Мейр Лански вторгся в игорную индустрию на Кубе. По некоторым оценкам, мафии принадлежали там около 20 казино Фото: AP Конференция, состоявшаяся в 1957 году в городе Апалачине, спустя 10 лет после смерти Аль Капоне, стала вехой в истории американской преступности. Более 60 криминальных лидеров страны встретились в маленьком городке в северной части штата Нью-Йорк Фото: AP Конференция была прервана рейдом полиции Нью-Йорка. Данные события заставили ФБР, которое в течение 30 лет отрицало существование мафии, приступить к расследованию Фото: AP Photo / Arthur "Weegee" Fellig В 1963 году Джо Валачи (на фото) стал первым представителем мафии, который публично признал ее существование, а также предоставил подробную информацию о ее внутренней работе Фото: AP Также Джо Валачи сообщил о наличии мафии в государственных органах, после чего ФБР начало массовый арест мафиози по всей стране Фото: AP После показаний Валачи, мафия больше не смогла полностью работать в тени. ФБР приложило большие усилия и ресурсы для удара по преступности в разных городах. Однако, несмотря на то, что эти показания создали большую нагрузку на мафию, они не способствовали окончательному пресечению ее преступной деятельности Фото: AP Следующая фотография 1 / 17 Чикагский синдикат в 1920-1930-х годах считался одной из самых знаменитых преступных группировок в США. Организация, ставшая одной из самых кровавых в стране, получила известность в том числе благодаря Аль Капоне (на фото справа), возглавлявшему ее Фото: AP Под прикрытием торговли мебелью «король Чикаго» занимался бутлегерством, игорным бизнесом и сутенерством. Он создал крупную сеть прачечных с очень низкими ценами. Было трудно проследить действительное количество клиентов, поэтому доходы можно было писать практически любые. Именно в США 1930-х годов появилось выражение «отмывать деньги» Фото: AP Одним из самых громких преступлений Аль Капоне стала бойня в День святого Валентина. 14 февраля 1929 года люди Капоне расстреляли семерых бандитов из соперничавшей банды Морана. Двое из нападавших были одеты в полицейскую форму, поэтому ничего не подозревающие бандиты решили, что это обычная полицейская облава Фото: AP По оценкам историков, в мафиозных войнах, которые вел Аль Капоне в Чикаго, были убиты около 700 человек. Больше половины из них — по приказу самого Капоне Фото: AP В начале 1920-х годов в США был введен сухой закон. В связи с этим во многих городах появился процветавший подпольный рынок спиртного — алкоголь тайком перевозили из Канады курьеры-бутлегеры или гнали на месте, продавая втридорога в тайных салунах Фото: AP Полученные от нелегального производства, контрабанды и продажи спиртного деньги отмывали, вкладывая в легальный бизнес, а также подкупали на них лидеров профсоюзов, полицию и чиновников Фото: AP Во время сухого закона делами мафии в Нью-Йорке управлял Лаки Лучано (второй справа). По его задумке, для увеличения эффективности мафии в ней стали применять принцип разделения труда Фото: AP Под руководством Лучано была создана Комиссия — совет, который разграничивал «зоны влияния» между «семьями» и в целом управлял деятельностью мафии в США. К середине XX века в США насчитывалось 26 крупных мафиозных семей, каждая из которых отвечала за свой регион Фото: Wikipedia Мафия процветала, следуя строгим наборам правил, которые основывались на организованной иерархической структуре и кодексе молчания, который запрещал своим членам сотрудничать с полицией (омерта). Несоблюдение любого из этих правил каралось смертью Фото: AP Капоне посадили в тюрьму в 1931 году за неуплату налогов, там ему диагностировали сифилис. Большую часть заключения Капоне провел в госпитале, потеряв былое влияние в преступном мире, и освободился только в 1939 году. Он умер от сердечного приступа на фоне пневмонии в возрасте 48 лет Фото: AP После отмены сухого закона в 1933 году американская мафия сосредоточилась на игорном бизнесе, взяв под контроль все нелегальные игорные дома в США Фото: AP Мейр Лански (в центре), известный как «бухгалтер мафии», сыграл важную роль в создании Национального преступного синдиката. В то время когда мафия участвовала в экспорте кубинского сахара и рома, Мейр Лански вторгся в игорную индустрию на Кубе. По некоторым оценкам, мафии принадлежали там около 20 казино Фото: AP Конференция, состоявшаяся в 1957 году в городе Апалачине, спустя 10 лет после смерти Аль Капоне, стала вехой в истории американской преступности. Более 60 криминальных лидеров страны встретились в маленьком городке в северной части штата Нью-Йорк Фото: AP Конференция была прервана рейдом полиции Нью-Йорка. Данные события заставили ФБР, которое в течение 30 лет отрицало существование мафии, приступить к расследованию Фото: AP Photo / Arthur "Weegee" Fellig В 1963 году Джо Валачи (на фото) стал первым представителем мафии, который публично признал ее существование, а также предоставил подробную информацию о ее внутренней работе Фото: AP Также Джо Валачи сообщил о наличии мафии в государственных органах, после чего ФБР начало массовый арест мафиози по всей стране Фото: AP После показаний Валачи, мафия больше не смогла полностью работать в тени. ФБР приложило большие усилия и ресурсы для удара по преступности в разных городах. Однако, несмотря на то, что эти показания создали большую нагрузку на мафию, они не способствовали окончательному пресечению ее преступной деятельности Фото: AP Смотреть

25 сентября Спайк О`Доннел стоял на улице рядом с аптекой и беседовал с сотрудником полиции. Рядом с ними остановился автомобиль. «Привет, Спайк»,— сказал один из пассажиров. После этого началась стрельба. Спайк и полицейский бросились на землю, пули разбили витрину аптеки, автомобиль скрылся с места покушения. Одним из стрелявших был Фрэнк Макэрлейн. Считается, что это был первый в истории гангстерских войн случай применения пистолета-пулемета Томпсона («Томми-ган»), который быстро приобрел популярность в преступном мире.

4 октября члены банды Солтиса-Макэрлейна обстреляли здание клуба Ragen`s Colts, в котором часто бывали гангстеры Шелдона. Один человек был убит, еще один ранен, оба не имели к преступным группировкам никакого отношения.

13 октября люди Солтиса-Макэрлейна убили Эда Латьяка из банды Шелдона.

15 октября Cпайка О`Доннела обстреляли из проезжавшего мимо автомобиля, когда он стоял у той же аптеки, что и 25 сентября. Опять пострадала аптечная витрина. Случайно оказавшиеся поблизости два сотрудника полиции выпустили по автомобилю девять пуль, но не попали.

22 октября был убит член банды Солтиса-Макэрлейна.

16 ноября Джозеф Солтис был ранен в плечо в перестрелке с членами банды О`Доннела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во время очередного покушения на Спайка О`Доннела пострадал только его автомобиль

Фото: Chicago Sun-Times / Chicago Daily News collection / Chicago History Museum / Getty Images Во время очередного покушения на Спайка О`Доннела пострадал только его автомобиль

Фото: Chicago Sun-Times / Chicago Daily News collection / Chicago History Museum / Getty Images

10 февраля 1926 года в питейном заведении Мартина Костелло были обстреляны Уильям Уилсон и Джон (Варежки) Фоли из банды Шелдона. В покушении подозревали Фрэнка Макэрлейна.

15 апреля были убиты два члена банды Шелдона, под подозрение снова попал Макэрлейн, он был объявлен в розыск и арестован. В тюрьме он распивал спиртное вместе с охранниками, приходил пьяным на судебные заседания, пытался обнимать конвоиров и угрожал прокурору.

Пока Фрэнк Макэрлейн сидел за решеткой, конкуренты стали охотиться на его брата Винсента. 23 июля два гангстера обстреляли из пистолета и дробовика помещение пивной, изрешетив пулями Джона Конлона, которого приняли за Винсента Макэрлейна. Одним из стрелявших был Джон Фоли. Шелдон пригрозил Солтису, что убьет его, если тот осмелится тронуть Фоли.

7 августа Джон Фоли ехал на автомобиле. Ему преградил путь другой автомобиль, в котором находились Солтис и трое членов его банды. Фоли выскочил из автомобиля и попытался сбежать, но споткнулся. Один из преследователей догнал его и застрелил из дробовика.

Свидетели опознали трех гангстеров, в том числе Солтиса, но не смогли дать показания в суде, так как бесследно исчезли. Члены банды Солтиса стали собирать на контролируемой ими территории деньги на адвоката.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Похороны Хайми Вайса Фото: Chicago History Museum / Getty Images Полиция осматривает комнату, из окна которой стреляли в Вайса Фото: Chicago History Museum / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Похороны Хайми Вайса Фото: Chicago History Museum / Getty Images Полиция осматривает комнату, из окна которой стреляли в Вайса Фото: Chicago History Museum / Getty Images

В октябре 1926 года банды стали договариваться о перемирии. К этому времени в разборках между группировками было убито 215 гангстеров. Еще 160 человек, причастных к подпольной торговле спиртным, погибли в стычках с полицией. Последней крупной жертвой «пивных войн» перед заключением перемирия стал глава банды Северной стороны Эрл Хайми Вайс. Люди Аль Капоне арендовали квартиру на третьем этаже дома, соседствующего с цветочным магазином Шофилда. Окно квартиры стало огневой точкой. Автоматным огнем были убиты Вайс и Патрик Мюррей (брат торговца пивом и налетчика Джеймса Мюррея), ранены — Уильям О`Брайен (адвокат Солтиса), Бенджамин Джекобс (частный детектив, работавший на О`Брайена) и шофер Вайса Сэм Пеллер. К ответственности за это убийство никто привлечен не был, хотя полиция придерживалась мнения, что за ним стояли люди Аль Капоне.

21 октября 1926 года в недавно построенном отеле Morrison состоялась встреча, на которой присутствовали представители всех крупных банд Чикаго (сидевшие в тюрьме Солтис и Макэрлейн доверили представлять свои интересы Друччи и Морану). На встрече была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разделе сфер влияния. Солтиса признали невиновным в ноябре 1926-го. Макэрлейна суд штата Индиана оправдал по обвинению в убийстве, совершенном 3 ноября 1927 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отель Morrison, место заключения соглашения о прекращении огня между чикагскими преступными группировками

Фото: Brandon Bartoszek / Morrison Hotel Postcard / Wikipedia Отель Morrison, место заключения соглашения о прекращении огня между чикагскими преступными группировками

Фото: Brandon Bartoszek / Morrison Hotel Postcard / Wikipedia

За 1923–1926 годы только шесть гангстеров попали под суд по обвинениям в убийстве, из них пятеро было оправдано. Единственный осужденный — Сэм Винчи. Он убил торговца спиртным Джона Минатти, убившего его брата Майка. Сэм опасался, что присяжные оправдают Минатти.

В апреле 1927 года (Большой Билл) Томпсон вернулся в кресло мэра Чикаго. Поговаривали, что Аль Капоне пожертвовал $260 тыс. на предвыборную кампанию Томпсона — в обмен на обещание кандидата в мэры обеспечить после избрания «свободу торговли» в Чикаго.

После заключения мира убийства все же периодически случались. Самым известным случаем была бойня на День святого Валентина — расстрел семи членов банды Северной части 14 февраля 1929 года (в числе убитых был Фрэнк Гузенберг, участник покушения на Джона Торрио)

Главой банды в то время был Багз Моран, а за бойней предположительно стоял Аль Капоне.

1931 год был отмечен двумя судьбоносными для Чикаго событиями. В апреле Уильям Хейл Томпсон не был избран на новый срок. В октябре Аль Капоне был признан виновным в уклонении от уплаты налогов, осужден на 11 лет лишения свободы, оштрафован на $50 тыс., а также приговорен к оплате судебных издержек и погашению налоговой задолженности на сумму $215 тыс..

В 1933 году с отменой сухого закона «пивные войны» потеряли смысл. В XXI веке этот термин использовался в США для описания деловой конкуренции между легальными производителями пива.

Алексей Алексеев