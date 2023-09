Губит людей пиво

Сухой закон действовал в США в течение 13 лет. Принятая в 1919 году поправка к Конституции, запрещающая «производство, продажу и транспортировку опьяняющих напитков», была направлена на облегчение адаптации в американском обществе бедных иммигрантов

Фото: New York World-Telegram and the Sun Newspaper / Library of Congress