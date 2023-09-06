Сотрудники таможни в Новороссийске изъяли 500 литров незадекларированного топлива

Работники Новороссийской таможни изъяли в морском порту моторное топливо европейского производства в объеме 500 л на сумму 250 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

Уточняется, что участник внешнеэкономической деятельности из Владивостока осуществлял ввоз товара «масло моторное полусинтетическое» и Нидерландов, а участник внешнеэкономической деятельности из Омска ввозил «моторное масло для двухтактных двигателей» из Турции.

В ходе проверки выяснилось, что часть груза была незадекларирова. В результате, таможенники изъяли 440 л голландского и 60 л турецкого моторных масел.

«Участники внешнеэкономической деятельности привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 16.2 КоАП (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию)»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Анастасия Назарова