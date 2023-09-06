Минстрой Удмуртии опасается возможных проблем с переселением из аварийного жилья

Основная проблема по переселению жителей из аварийного жилья в Удмуртии в несоответствии бюджета и рыночной стоимости квартир. Финансирование из федерального бюджета происходит исходя из стоимости 44 тыс. руб. за кв. м, в то время как рыночная цена — 87,5 тыс. руб. за кв. м. Об этом на встрече с журналистами рассказал министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Ришат Ибрагимов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Разница в стоимости квадратного метра увеличивает нагрузку на республиканский бюджет. В этом году за счет средств из федерального бюджета программу мы выполняем, но в следующем году можем столкнуться с проблемой. Всего нам необходимо расселить 91 тыс. кв. м аварийного жилья. На сегодняшний день расселено 68 тыс. кв. м»,— прокомментировал господин Ибрагимов.

Вместе с тем, в республиканском минстрое планируют, что программа по расселению из аварийного жилья будет завершена до конца следующего года. Ришат Ибрагимов отметил, что расселение жителей из аварийного жилья завершено в шести муниципальных образованиях Удмуртии: в Глазове, Воткинске, а также в Алнашском, Вавожском, Кизнерском и Увинском районах.