В Татарстане с начала года поступило свыше 770 жалоб на работу коллекторов

С начала 2023 года жители Татарстана написали 771 жалобу на работу коллекторов. Об этом в ходе пресс-конференции сказал руководитель отдела ведения госреестра и контроля за деятельностью юрлиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности Дмитрий Богумель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, в основном жалобы связаны с превышением числа звонков со стороны коллекторов, превышением количества сообщений с фото и видео. Заявители жалуются на то, что на них давят психологически, угрожают найти их по месту жительства и о намерении обращения в суд и правоохранительные органы.

«Все эти методы взаимодействия с должниками запрещены и являются нарушениями действующего законодательства»,— отметил господин Богумель.

"Ъ-Казань"