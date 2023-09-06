Конезавод в Куеде выкупил совладелец пермского яхт-клуба

Росимущество реализовало 12 174 690 акций (100% уставного капитала) АО «Племенной конный завод “Куединский”». Об этом сообщила пресс-служба ведомства. По информации на электронной торговой площадке «РТС-Тендер», где проходил аукцион, начальная цена лота на последних торгах составляла 57 млн руб. В итоге пакет был продан за 42,7 млн руб. единственному участнику торгов — пермскому предпринимателю Олегу Голубеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VETTA Фото: VETTA

Племенной конный завод «Куединский» занимается производством молока и мяса крупного рогатого скота для продажи в Пермском крае и в Республике Удмуртии, а также выращивает лошадей русской тяжеловозной породы для последующей продажи по всей России. В имущественный комплекс АО входят 14 земельных участков общей площадью 13,1 тыс. га и ряд сельскохозяйственных построек: несколько конюшен, коровники и телятник, гаражи, амбары, склады и траншеи для сена. Выручка завода в 2022 году составила 8,4 млн руб., чистый убыток — 2,5 млн руб.

Ранее предприятие находилось в собственности РФ. В 2014 году Росимущество издало распоряжение о приватизации его акций. Активные попытки продать предприятие начались в 2020 году. Изначально пакет был оценен в 73,8 млн руб. Торги проводились несколько раз, цена постепенно снижалась, однако на аукционы никто не заявлялся, и они признавались недействительными.

Олег Голубев, по данным Kartoteka.ru, владеет зарегистрированными в Пермском крае ООО «Строительная компания “Проект Девелопмент”» и ООО «Термодом-Строй», которые специализируются на строительстве жилых и нежилых зданий. Также ему принадлежит ООО «Термодом Групп», занимающееся торговлей стройматериалами, и 33,33% в уставном капитале яхт-клуба «Вороновка» в Новых Лядах.