В Астраханской области в два раза сократилось количество жалоб на вывоз мусора

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал в личном Telegram-канале об итогах двух недель, отведенных регоператору по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «ЭкоЦентр» на исправление выявленных недостатков в работе: «были выставлены требования об увеличении количества единиц спецтехники до цифр, заявленных в Соглашении, и соблюдении графика».

Эти две недели чиновники отслеживали деятельность «ЭкоЦентра» по данным «Глонасс». Оказалось, что количество спецтехники на линиях увеличили, но незначительно — всего на восемь машин вместо заявленных 23-х. «По некоторым районам области до сих пор нет информации по графикам. Поручил сегодня же предоставить доступ к „Глонасс“ всем муниципалитетам», — рассказал господин Бабушкин.

7 сентября в автопарк регоператора должны поступить еще восемь единиц спецтехники. До 15 сентября в соглашение с «ЭкоЦентром» внесут изменения, согласно которым сотрудники компании будут фотографировать итоги работы. За две недели заменили 300 контейнеров. С управляющими компаниями многоквартирных домов достигнута договоренность о свозе веток и других растительных отходов на установленные площадки временного складирования.

Глава региона отметил, что за прошедшие две недели количество жалоб астраханцев на несвоевременный и неполный вывоз мусора снизилось вдвое.

Дарья Васенина

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