ФСБ задержала подпольных оружейников в Свердловской области

ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержала подпольных оружейников в Свердловской области. В мастерских они занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбытом. Всего силовики пресекли деятельность 217 жителей из 53 регионов России, сообщили в пресс-службе ФСБ. Среди регионов УрФО, подпольных оружейников также выявили в Тюменской и Челябинской областях.

Операции по всей стране проходили в июне-июле этого года. По итогу было изъято 757 единиц огнестрельного оружия. Среди них 22 пулемета, 93 автомата, 58 пистолетов-пулеметов, 251 винтовка, карабин и ружье, 326 пистолетов и револьверов, семь гранатометов, а также 704 артиллерийских снаряда и мины различного калибра, 210 гранат и другие виды оружия.

Ранее спецслужбы неоднократно сообщали о вскрытии подпольных оружейных мастерских в Свердловской области. Аналогичные случаи произошли в сентябре и апреле прошлого года.

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