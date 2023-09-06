В Угличе мужчина пытался убить своего внука

Следственные органы СК РФ по Ярославской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство) в отношении мужчины, которого подозревают в попытке убить своего внука. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СК РФ по Ярославской области Фото: СК РФ по Ярославской области

По версии следствия, между мужчиной и внуком произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого подозреваемый нанес внуку несколько ударов ножом по жизненно важным органам потерпевшего. Однако мужчина не успел довести начатое до конца: потерпевшему была вовремя оказана квалифицированная медицинская помощь.

«Подозреваемый задержан сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Угличскому району. Фигуранту избрана мера пресечения. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение»,— рассказали в ведомстве.

Алла Чижова