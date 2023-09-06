В Магнитогорске пенсионерка потеряла 4,6 млн рублей, пытаясь заработать на бирже

Жительница Магнитогорска лишилась 4,6 млн руб., стремясь заработать на инвестициях. Об этом сообщают в ГУ МВД по Челябинской области.

Как рассказала 70-летняя пенсионерка, несколько месяцев назад ей на телефон пришло сообщение с предложением заработать, инвестируя на бирже. Она перешла по ссылке и заполнила анкету. После этого с горожанкой связался «менеджер», по совету которого она в течение трех месяцев вкладывала взятые в кредит деньги. При этом первое время ей на счет приходил процент от вклада.

Когда местная жительница решила оформить очередной кредит, в банке ей пояснили, что это возможно сделать только под залог жилья. Она вновь взяла заем, и после этого мошенники предложили пенсионерке продать вторую квартиру. Она согласилась, и злоумышленники сами нашли ей риелтора. Полученные от сделки 3,3 млн руб. горожанка тоже «инвестировала».

«По словам потерпевшей, она знала о мошенниках. На протяжении шести месяцев в каждом из банков ей напоминали о бдительности и уточняли, для каких целей оформляется кредит. Однако это не помогло сохранить денежные средства»,— подчеркивают в ГУ МВД по региону.

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