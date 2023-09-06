В Самаре расследуют травмирование ребенка на детской площадке

Начата проверка по факту размещенной в сети информации о получении ребенком травм на детской площадке. По словам авторов сообщений, инцидент произошел на ул. Академика Платонова, д. 10, в Октябрьском районе города. Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Прокуратура Октябрьского района

Установлено, что оборудование обслуживает ТСЖ «МИР». Ранее прокуратура уже выявляла нарушения требований безопасности на местной площадке и направляла представление в организацию.

Однако меры не были приняты, и надзорное ведомство подготовило соответствующий иск в суд. Также контрольный орган инициировал иск о компенсации морального вреда пострадавшему. Кроме того, был ограничен доступ на детскую площадку.

Ранее в Самаре возбудили уголовное дело после травмирования ребенка на батуте. Это произошло в парке им. Гагарина.

Георгий Портнов