Повышение зарплат в бюджетных учреждениях Зауралья перенесли на 2024 год

Правительство Курганской области планирует на 10% увеличить заработную плату государственным и муниципальным служащим, а также сотрудникам бюджетных учреждений. Индексация должна была пройти в этом году, но из-за непредвиденных расходов на ликвидацию последствий природных пожаров, перенесена на 2024 год, сообщает губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале.

Глава региона поручил заложить средства на рост зарплат в бюджете 2024 года. По словам Вадима Шумкова, индексация затронет категории государственных и муниципальных служащих, которые не затрагивают указы президента РФ о повышении зарплат, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений. Всего речь идет о более чем 16 тыс. человек.

«Решение по увеличению заработных плат „неуказным категориям“ сотрудников подведомственных бюджетных учреждений принималось в начале года. Отложить его реализацию на 2024 год пришлось из-за масштабного ЧС на ликвидацию последствий которого регион направил почти 1,5 млрд руб.»,– сообщил губернатор.

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