В Чишминском районе объявили карантин по бешенству

Карантин по бешенству объявлен в деревне Арово в Чишминском районе Башкирии, следует из указа главы республики Радия Хабирова.

Очаг инфекции обнаружен в личном подсобном хозяйстве местного жителя Равиля Камалова. На его территории запрещено лечить больных и восприимчивых к бешенству животных. Также нельзя ввозить на территорию не вакцинированных против бешенства животных за шесть месяцев до перемещения.

Ветеринарные специалисты продолжат наблюдать за животными, контактировавшими с инфекцией, в течение 10 дней, всех восприимчивых к бешенству собак, кошек и сельскохозяйственный скот вакцинируют.

В очаге инфекции проведут дератизацию, дезинфекцию, при необходимости — регулирование численности зверей, отнесенных к охотничьим ресурсам, и другие мероприятия.

На территории деревни специалисты проведут обход владельцев животных, проведут вакцинацию, бродячих кошек и собак отловят, изолируют и будут наблюдать за ними в течение двух недель.

Республиканский госкомитет по ветеринарии должен установить причины и источники возникновения заболевания и провести мероприятия по ликвидации очага инфекции.

Наталья Балыкова

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