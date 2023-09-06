Суд поддержал школу в решении отстранить детей от обучения из-за отказа от Манту

Кассационный суд признал законными действия ярославской школы, которая отстранила детей от очного обучения из-за отказа родителей от проведения туберкулинодиагностики. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В 2022 году двух девочек по приказу директора школы отстранили от посещения школы из-за непредставления родителями заключения от врача-фтизиатра об отсутствии у них заболевания «туберкулез». Отец девочек обратился в суд с требованием признать приказ директора незаконным. Однако Фрунзенский районный суд Ярославля не поддержал отца и отказал в удовлетворении иска. Также в апелляции на решение суда отказал и Ярославский облсуд.

Суды решили, что приказ директора был законным. Согласно законодательству, дети допускаются в образовательные организации без туберкулинодиагностики только при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом.

«Судами установлено, что законные представители несовершеннолетних отказались от проведения туберкулинодиагностики - пробы Манту, при этом заключения врача-фтизиатра об отсутствии у детей заболевания туберкулезом не представили. При таких обстоятельствах приказ школы о приостановлении очной формы обучения детей до предоставления родителями заключения врача-фтизиатра направлен на соблюдение прав всех несовершеннолетних, на охрану здоровья, не содержит запрета детям истца на получение гарантированного законодательством образования, которое может быть предоставлено также в форме семейного образования»,— рассказали в суде.

В суде представитель школы сообщил, что дети продолжают обучение в дистанционном формате: все задания учитель ежедневно направляет в электронном виде.

Отец девочек не согласился с решениями судов и обжаловал судебные акты в кассационном порядке. Однако Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил жалобу без удовлетворения.

В период рассмотрения судами дела отец снял несколько видео, в которых высказывал свое мнение о действиях директора в оскорбительной форме, унижающей честь, достоинство и деловую репутацию, и опубликовал их в соцсетях. Директор школы подал иск в суд по этому поводу. Суд обязал мужчину удалить видео и выплатить директору школы 15 тыс. руб. в виде компенсации морального вреда.

Алла Чижова