Бастрыкин поручил доложить о ДТП на Урале, где самокатчик сбил пенсионерку

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ДТП в Каменске-Уральком, где 16-летний подросток на самокате сбил пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. СМИ ранее сообщали, что в результате аварии женщину госпитализировали с переломом руки.

В СУ СКР по Свердловской области ходатайствуют о передаче материалов проверки из полиции в следственное управление.

Представить доклад по обстоятельствам происшествия Александру Бастрыкину должен будет и. о. регионого СУ СКР Анатолий Надбитов.

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