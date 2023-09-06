В Самаре жильцы высоток у Волги спровоцировали крупный засор в канализации

Технологический отказ возник на линии водоотведения в одном из центральных районов Самары у Волги. Специалисты ресурсоснабжающей организации выявили засор в колодце и на канализационной насосной станции, которая перекачивает стоки в городской коллектор. Об этом сообщает «РКС-Самара».

Фото: «РКС-Самара»

«Засор устраняли три дня. На месте работали несколько бригад и спецтехника: размывали и очищали колодцы, убирали из линии мусор, демонтировали насосы, чистили их вручную»,— говорится в сообщении.

Оборудование вышло из строя из-за смытых в унитаз тряпок и полотенец. Специалисты ресурсоснабжающей организации призывают жильцов домов внимательно следить за тем, что они смываются в унитаз и раковину и напоминают, что твердый бытовой мусор нужно утилизировать только в контейнеры.

Ранее в Промышленном районе Самары из-за прорыва трубы затопило частный сектор. Это произошло 1 сентября.

Георгий Портнов