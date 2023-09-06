Сады и виноградники стали самыми дорогими сельхозземлями на Кубани

В Краснодарском крае самыми дорогими землями сельскохозяйственного назначения, по данным на июль 2023 года, стали сады, стоимость которых достигла 1,7 млн руб. за га, и виноградники — 1,4 млн руб. за га. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в консалтинговой компании MACON.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

Согласно исследованию MACON, далее следуют ягодники со средней стоимостью 793 тыс. руб./га и рисовые чеки — 600 тыс. руб./га. Самыми доступными оказались пашни — 288 тыс. руб./га.

«Земли сельскохозяйственного назначения составляют порядка 62% всего земельного фонда Краснодарского края и занимают площадь в 4,7 млн га. Однако в последние три года наблюдается устойчивый тренд к сокращению их площади, что и становится драйвером роста цен на драгоценные гектары»,— поясняют представители консалтинговой компании.

Эксперты говорят, что инвестиционная привлекательность кубанских сельхозземель обусловлена увеличением доходности растениеводства и высокими средними показателями урожайности. Участки продолжают пользоваться спросом как со стороны крупных землевладельцев и агрохолдингов, так и со стороны частных фермеров и непрофильных институциональных инвесторов.

«Самые дорогие участки были обнаружены в рамках исследования в Анапе, где стоимость составила в среднем 1,3 млн руб. за га. Также относительно высокой стоимостью, от 700 тыс. руб. за га, отмечены участки в Кореновском, Апшеронском, Абинском, Новопокровском и Красноармейском районах. Напротив, самое бюджетное предложение характерно для Щербиновского района, где гектар сельхозземли обойдется менее 100 тыс. руб./га»,— рассказали в MACON.

По данным исследования, наиболее активными районами в плане продажи земли стала Анапа — на данную локацию приходится порядка 16% всех экспонируемых лотов края. Также в тройку лидеров входят Темрюкский район, где выставлено на продажу 14% всех участков, и Северский район — 13%. Объем предложения участков сельхозназначения в Краснодарском крае насчитывает всего 513 лотов общей площадью 31,4 тыс. га.

«При общем преобладании малоформатных лотов на рынке встречаются и особо крупные участки на несколько сотен или даже несколько тысяч гектаров. Так, на рынке экспонируется девять участков площадью 1 тыс. га и более. Площадь самого крупного из них достигает 3 тыс. га, он располагается в Выселковском районе»,— говорится в исследовании.

По данным аналитиков MACON, основным типом использования экспонируемых лотов земельных участков являются пашни — ими занято 81% всех лотов общей площадью 29 972,6 га (92,2%). Также широко распространены виноградники (33 участка площадью 1313,8 га). Меньшую долю в предложении занимают сады (39 участков площадью 329,2 га) и ягодники (15 участков площадью 142,6 га).

Маргарита Синкевич

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