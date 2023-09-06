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В Ростовской области 23-летний россиянин задержан по подозрению в госизмене

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области задержали на территории региона 23-летнего гражданина России, который передавал сведения о расположении воинских подразделений ВС РФ украинским военным формированиям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Имя и фамилия задержанного не раскрываются.

По данным УФСБ, подозреваемый вступил в переписку с человеком, который представился служащим ВСУ. Россиянин высказывал поддержку украинским войскам. Он также использовал для общения псевдоним и выражал осведомленность об уголовной ответственности за передачу информации о российских военных украинской стороне.

«Мужчина собрал и передал представителю украинских военных формирований сведения об одном из военных объектов, находящихся на территории Краснодарского края»,— сообщает пресс-служба УФСБ.

Полученную информацию украинские войска могли использовать для нанесения ударов по объекту, что привело бы к потерям ВС РФ.

Подозреваемого задержали и изъяли у него средства связи, использовавшиеся для контактов с представителем украинских военных. Против мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). По данной статье ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Анастасия Назарова

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