В Забайкалье осуждены контрабандисты за продажу леса на 2,6 млрд рублей

В Чите вынесли приговор по уголовному делу о контрабанде лесоматериалов стоимостью более 2,6 млрд руб. Контрабандистам, среди которых семь жителей Забайкальского края и иностранный гражданин, назначили от 5 лет 4 месяцев до 8 лет заключения и штрафы от 350 до 650 тыс. руб., рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Осужденные будут отбывать наказание в исправительных колониях общего и строгого режима.

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По информации надзорного ведомства, в 2010-2019 годах обвиняемые скупали незаконно заготовленную древесину на территории Иркутской области и реализовывали ее по фиктивным документам. В деле говорится, что контрабандисты незаконно экспортировали более 340 тыс. кубометров круглых лесоматериалов хвойных пород стоимостью свыше 2,6 млрд руб.

Участникам криминальной схемы предъявили обвинение по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой в крупном размере) и ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).

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Илья Николаев