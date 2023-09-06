Глава Башкирии создал Дирекцию по развитию беспилотников

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ создании Дирекции по развитию отрасли беспилотных авиационных систем.

Задачами дирекции являются разработка и производство беспилотников гражданского и военного назначения, развитие научно-технологического потенциала, развитие кадров для отрасли, создание цифровой и наземной инфраструктуры, безопасного использования беспилотников на территории республики. Новая структура должна разработать стратегию развития беспилотной авиации в Башкирии до 2030 года и на перспективу до 2035 года.

Председателем дирекции станет вице-премьер — министр промышленности энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев, также в состав дирекции войдут заместитель министра промышленности Рустам Набиуллин, замдиректора АНО «Центр стратегических разработок» Башкирии Марс Аминов, руководители министерств, ведомств, комитетов и муниципалитетов. Во второй блок выделены директора промышленных предприятий, включая ОДК – УМПО, БЭСК, «Национального центра вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова», КумАПП, «Лайт эйр» и другие. В третий блок войдут представители сферы образования и научно-технологического сообщества. Включая ректоров УГНТУ, УУНТ, президента Академии наук Башкирии Камиля Рамазанова.

Влада Шипилова

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