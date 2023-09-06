На Алтае памятники Ленину предложили защитить статусом культурного наследия

Фракция «Коммунистов России» в законодательном собрании Алтайского края обратилась к фракции КПРФ с предложением о совместных действиях для придания всем памятникам Владимиру Ленину в регионе статуса объекта культурного наследия. Соответствующее письмо (копия есть в распоряжении «Ъ-Сибирь») датировано 5 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным авторов письма, в настоящее время из примерно 100 памятников основателю Советского государства таким статусом обладают только два. «Это приводит к тому, что оставшееся количество памятников находится, как правило, в неудовлетворительном состоянии, не реставрируется, не обслуживается. Может стать объектом для акций вандализма или подвергнуться естественному разрушению»,— говорится в документе.

«Коммунисты России» в связи с этим предложили фракции КПРФ направить совместное соответствующее обращение в министерство культуры Алтайского края и региональное управление государственной охраны объектов культурного наследия.

В ходе сессии заксобрания 31 августа член фракции «Коммунистов России» Сергей Малинкович предложил обязать библиотеки в обязательном порядке сохранять произведения Владимира Ленина, Иосифа Сталина и Фиделя Кастро. Но эта инициатива не была поддержана.

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Валерий Лавский