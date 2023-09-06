Житель Удмуртии на домашнем принтере подделывал деньги

В столице Удмуртии 45-летний местный житель дома изготавливал поддельные купюры, номинал которых составлял от 500 до 5 тыс. руб. Печатал деньги он на цветном принтере, копируя подлинную банкноту, после чего наносил на копии металлизированную ленту, сообщает «МВД Медиа».

Задержали фальшивомонетчика после того, как в магазине Ленинского района инкасаторы обнаружили поддельную 1 тыс. руб. Полицейские изъяли ее и направили на исследование, которое подтвердило, что данная банкнота изготовлена не на предприятии гознака.

Всего мужчина успел сбыть три фальшивки при оплате в торговых точках. При обыске в его квартире изъяли 12 поддельных банкнот.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 186 УК РФ. С мужчины взяли подсписку о невыезде, расследование продолжается.