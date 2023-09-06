ВТБ: объем выдачи ипотеки в Челябинской области вырос на 60% за месяц

В августе жители Челябинской области оформили в ВТБ ипотечные кредиты на сумму 2,6 млрд руб. Это на 60% больше, чем в июле. Всего в августе ипотеку в банке взяли 850 южноуральцев, сообщают в кредитном учреждении.

В целом по России за восемь месяцев 2023-го ВТБ выдал займы на покупку жилья на сумму 5,1 трлн руб. Это выше показателя всего 2022 года.

«Средняя сумма ипотеки сейчас составляет 3 млн руб. По сравнению с июлем, она выросла почти на 200 тыс. руб. Увеличение суммы и общего объема выдачи обусловлено активностью населения перед повышением ставок»,— отмечает исполняющий обязанности управляющего ВТБ в Челябинской области Эдуард Сушков.

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