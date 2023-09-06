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Адвокат Даниил Козырев эмигрировал в США, опасаясь преследований

Даниил Козырев из известной нижегородской адвокатской династии Козыревых уехал с семьей в США. О своем опыте эмиграции, начиная с мытья тарелок и заканчивая работами закупщика ресторана и помощника юриста, он рассказал в интервью «Адвокатской улице» (признана иностранным агентом).

«Конечно, у меня был страх… У меня было немного так называемых политических дел, но мне было некомфортно. Я боялся, что ко мне могут прийти, начать обыскивать… Я не могу сказать, что мне поступали конкретные угрозы. Но я много читаю, много думаю — и во мне сидит понимание, что все может вернуться к 1930-м годам. И я понимал, что если такое случится, мне припомнят все мои “политические” дела, все общение с правильными и “неправильными” журналистами»,— объяснил Даниил Козырев мотивы своего отъезда из Нижнего Новгорода.

Иван Сергеев

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