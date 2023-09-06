В Краснодаре хотят увеличить число автобусов для перевозки учеников к школам

В Краснодаре планируют увеличить число автобусов на маршрутах следования учеников к школам. Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Увеличение единиц транспорта произведут в случае поступления обращений граждан. Ранее в соцсетях распространились видеоролики, на кадрах которых запечатлены переполненные школьниками остановки транспорта в первые учебные дни.

Пользователи жаловались на нехватку мест в автобусах, в которых предусмотрен бесплатный проезд детей к школам.

По заявлению главы «Союза транспортников Кубани» Ивана Петрова, ситуация осложняется плохой осведомленностью детей о том, каким маршрутом можно пользоваться. Так, многие ребята пропускали троллейбус №4, следующий от железнодорожного вокзала в Немецкую деревню, на котором можно добраться до школы №99. Также господин Петров отметил, что массовое скопление детей приходилось на период с 07:30, когда автобусы оказались переполнены.

«Пиковое скопление людей пришлось на 07:30. Но все равно пришел транспорт, три единицы, и всех детей увезли. Я бы рекомендовал приходить с 7 до 07:30»,— пояснил Иван Петров. Он добавил, что в автобусах предусмотрены стоячие места, однако многие дети долго ожидают транспорт, чтобы занять сидячие места.

Бесплатный проезд детей к школам в Краснодаре обеспечивают автобусные маршруты №29, 32, 38, 56, 75, 78, 83, 91, 89, 19 и троллейбусный маршрут №4.

Анастасия Донскова

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